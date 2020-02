Cultura



A Palazzo Cucchiare l’annuale convegno sui temi sociali

mercoledì, 19 febbraio 2020, 09:09

Venerdì 21 febbraio, alle ore 20.45, a Palazzo «Cucchiari» a Carrara, avrà luogo l’annuale Convegno «Mons. Taliercio», sul rapporto tra i cattolici e l’attività politica, intesa nel senso alto del termine, come servizio per il bene comune.

È dedicato alla memoria di mons. Giuseppe Taliercio, sacerdote diocesano, morto nel 2007, stimato per le sue doti umane e spirituali, insegnante di teologia morale e uomo di cultura e di fede, che ha contribuito a diffondere le idee del Concilio Vaticano II, ribadendo sempre l’importanza di una fede incarnata.

L’iniziativa è promossa dall’Azione Cattolica diocesana ed organizzata dal Gruppo adulti di AC «Vittorio Bachelet» in collaborazione con il Movimento dei Focolari, l’Ufficio diocesano della Pastorale Sociale e del Lavoro, la Pastorale Giovanile della Diocesi e il Progetto «Policoro».

Quest’anno il Convegno, che ha raggiunto al decima edizione, sarà dedicato al «Discernimento in politica. Tempi, luoghi e metodi della scelta» e proporrà una riflessione sull’impegno per la «cosa pubblica» che prende le mosse da una serie di interviste fatte, dagli organizzatori, a numerosi politici locali.

I contenuti di queste interviste, anonime, sono stati in seguito analizzati da un Gruppo di Studio, che ha identificato e presentato alcuni ambiti di dibattito ritenuti particolarmente rilevanti per la discussione in sede di Convegno. Sono state dunque elaborate alcune domande che verranno proposte al relatore invitato: il prof. Riccardo Saccenti (responsabile regionale del MEIC – Movimento Ecclesiale per l’Impegno Culturale).

L’incontro, aperto a tutti, vuole permettere, a chi parteciperà, di riflettere sui problemi che caratterizzano il territorio apuano, ed avvierà una discussione sui più attuali temi del contesto sociopolitico locale.