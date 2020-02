Cultura



A Palazzo Ducale la rassegna "Lezione riflessa... Identità creativa"

martedì, 4 febbraio 2020, 08:35

Fervono i preparativi per la mostra di sabato 8 febbraio a Palazzo Ducale a Massa: "Lezione riflessa... Identità creativa" una rassegna che unisce professori ad allievi del Corso Serale Liceo Artistico Gentileschi – L'iniziativa sarà esposta nelle sale dell'ex Presidenza della Provincia con inaugurazione sabato 8 febbraio alle ore 18 – partecipano ben 37 autori capitanati da Paolo Pratali che è l'allestitore di questo complesso progetto.



In mostra 34 pollici per un omaggio a Cesar, la realizzazione della grande installazione lunga circa 35 metri vede tra i protagonisti allievi del terzo e del quinto anno del serale: Agnesini Francesca, Alberti Chiara, Alberti Paolo, Barbieri Diego, Basile Martina, Bogazzi Abramo, Bonuccelli Marco, Bozhanaj Kristina, Brizzi Stefania, Candiani Alessandra, Dell'Amico Sonia, Del Sarto Patrizia, Ercolini Alessandro, Fruzzetti Alessandro, Ghironi Alexandra, Grassi Lia, Iardella Daniela, I Follemente Creattivi, Laudanna Laura, Marchi Marusca, Oliveira Candida Renata, Osaiyuwu Rofina, Passavanti Sara, Peselli Sara, Pucciarelli Eleonora, Ratano Davide, Scacchioli Gennaro, Silva Raiane, Troiano Antony, Veliu Besijana, Vietina Samantha, Volpi Irene.

All'interno delle sale verranno raccontate le metamorfosi di lavorazione dei molteplici materiali dallo spago, agli stucchi, al marmo, le carte e i fili di ferro...frutto delle sperimentazioni messe in atto negli ultimi anni dal corso serale nell'ambito della ricerca visiva e plastica.



Chiudono la mostra l'esperienza creativa suggerita da quattro insegnanti: l'ingegnere Silvano Gozzani, gli scultori Fabrizio Lorenzani, Paolo Noto e l'allestitore Paolo Pratali .

La rassegna rimane in esposizione 10 giorni fino al 18 febbraio e potrà essere visitata dalle 16 alle 19.