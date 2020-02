Al Teatro degli Animosi lo spettacolo Kobane Calling on stage

Altri articoli in Cultura

mercoledì, 26 febbraio 2020, 12:43

Per il trentesimo anniversario della sua carriera, il cantautore propone un concerto intimo e narrativo, un excursus lungo la sua vasta produzione. Sold out per l’evento promosso da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus

mercoledì, 26 febbraio 2020, 08:24

L'incontro settimanale presso il planetario comunale "A. Masani" a Marina di Carrara, partirà dal tema: "Perché quest'anno è bisestile? Storia della misura del tempo"

sabato, 22 febbraio 2020, 14:19

Pronti alla partenza nella Grande Mela una quarantina di alunni appartenenti ad alcune scuole della nostra città quali: Liceo Scientifico G. Marconi, Liceo Classico Repetti, IIS D. Zaccagna corso AFM e Liceo Linguistico M. Montessori

venerdì, 21 febbraio 2020, 17:29

"Viceversa", il quarto disco di Francesco Gabbani uscito venerdì 14 febbraio per BMG, entra direttamente al secondo posto della classifica dei dischi e al primo posto della classifica dei vinili più venduti in Italia questa settimana (classifica Top of The Music FIMI/GfK diffusa oggi)

venerdì, 21 febbraio 2020, 15:55

Si è svolto stamattina, presso il Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi”, il workshop di trasferimento dal titolo “Adattarsi ai Cambiamenti Climatici per un Territorio Resiliente

venerdì, 21 febbraio 2020, 15:00

Umberto Orsini, una delle più note colonne del teatro italiano (e non solo), prende spunto da una poesia di Charles Baudelaire dedicata al felino più amato dalla letteratura e porta in scena A proposito di gatti