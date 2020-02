Cultura



All'I.I.S. Barsanti di Massa si parlerà di geografia in musica

mercoledì, 12 febbraio 2020, 08:58

Venerdì 14 febbraio, alle 17,30, studenti e docenti del corso serale dell'I.I.S. "E.Barsanti" di Massa parteciperanno ad una conferenza-concerto che vedrà la presentazione del libro "Le città da cantare. Atlante semi-ragionato sui luoghi italiani cantati", scritto da Riccardo Canesi con la prefazione di Giulio Rapetti Mogol, il più grande autore della musica popolare italiana. Tarka editore.

Con l'accompagnamento di Norberto Borzacca (del gruppo Ho perso l'Hammond) il Prof. Canesi, racconterà le città italiane attraverso la musica popolare.

Dopo un libro prettamente e scherzosamente geografico (Mucche allo stato ebraico), Canesi è passato all'altra sua passione e cioè alla musica popolare, ed in particolare al suo rapporto con la geografia urbana.

L'opera tratta, infatti, del legame tra canzoni e città italiane. Elenca ed analizza quelle che, soprattutto nel secondo dopoguerra, sono le più famose ed evocative, spostandosi di città in città come in un atlante.

A presentare l'autore ci sarà la Prof.ssa Addolorata Langella, Dirigente dell'I.I.S. "E.Barsanti".

L'incontro è aperto al pubblico.