Cultura



Arriva il teatro per bambini e famiglie: al Teatro degli Animosi di Carrara tre appuntamenti imperdibili con importanti compagnie

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:26

Al via la nuova rassegna di spettacoli dedicata ai bambini “Famiglie a Teatro”: tra le iniziative dedicate alla riapertura dello storico teatro cittadino si inserisce anche questo nuovo cartellone, frutto sempre della collaborazione tra Amministrazione comunale di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Il Teatro degli Animosi ospita tre appuntamenti domenicali di spettacoli per famiglie, tutti con inizio alle ore 16.00, con solide compagnie del settore che con i propri lavori si sono fatte conoscere anche all’estero. Si tratta di spettacoli di grande qualità, degni di una sede prestigiosa come il Teatro degli Animosi, ma proposti a prezzi accessibili: una scelta che conferma come il teatro di Carrara voglia essere il teatro di tutti.

La rassegna si apre domenica 16 febbraio con Colors: la compagnia del TPO propone una creazione poetica e immaginifica che combina danza, videoproiezioni e musica. La compagnia toscana, nota in tutto il mondo per i suoi spettacoli high tech, dà vita a uno spazio “sensibile”, in cui le danzatrici dipingono magicamente con il proprio corpo. Al centro, i colori che abitano dentro di noi e danno forma agli stati d’animo: gioia, allegria, rabbia o malinconia.

A seguire, domenica 22 marzo, Il piccolo re dei fiori. Fiaba per musica, ombre e danza, uno spettacolo dove il tema della ricerca della felicità è reso con leggerezza e poesia, complice una trama semplice ed essenziale e un immaginario esuberante e fantasioso. Con il contrappunto di poche ma importanti parole, il racconto prende forma scenica grazie a un ricco tessuto musicale che accompagna e sostiene le immagini d’ombra di Teatro Gioco Vitae i gesti di due danzatori-interpreti del Balletto di Roma.

Chiude la rassegna, domenica 19 aprile, L’Italiana in Algeri della celebre compagnia marionettistica Carlo Colla &Figli: l’opera di Gioachino Rossini, su libretto di Angelo Anelli, ci porta alla corte di Algeri. Sul palco, i burattini dei Colla, che da centocinquant’anni girano il mondo con le loro creazioni, portano in scena uno spettacolo che conta sessanta personaggi e otto cambi di scena.

La prevendita biglietti (adulti €. 8,00 bambini €. 5,00) presso la biglietteria della Sala Garibaldi tre giorni prima di ogni spettacolo, in orario 10:00–12:30 e 17:00–18:30 e presso il Teatro degli Animosi, il giorno dello spettacolo,dalle ore 15:00.Per informazioni:Ufficio Cultura del Comune, tel. 0585.641419-393, Sala Garibaldi via Verdi, tel. 0585.777160.