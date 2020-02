Campionati Italiani Geografia, iniziative collaterali

Altri articoli in Cultura

giovedì, 27 febbraio 2020, 12:37

E' una dei soprano dei Dominum Laudantes, il coro, molto apprezzato, dell'Abbazia di Sant'Andrea, Duomo di Carrara. E' anche una guida turistica della provincia di Massa Carrara tra le più ricercate visto che parla fluentemente cinque lingue

giovedì, 27 febbraio 2020, 11:44

Dopo le prime due conferenze di gennaio e febbraio, prosegue a Palazzo Binelli la rassegna “Arte al femminile”, voluta da Soroptimist International di Apuania

mercoledì, 26 febbraio 2020, 20:55

Domenica 8 marzo, giornata internazionale della donna, si terrà la dodicesima edizione della manifestazione “Carrara celebra le sue Donne”

mercoledì, 26 febbraio 2020, 12:43

Per il trentesimo anniversario della sua carriera, il cantautore propone un concerto intimo e narrativo, un excursus lungo la sua vasta produzione. Sold out per l’evento promosso da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus

mercoledì, 26 febbraio 2020, 12:18

Kobane Calling, il capolavoro di Zerocalcare, debutta per la prima volta in scena, dando vita a un atipico documentario teatrale che restituisce il senso del viaggio di un gruppo di giovani volontari partiti per Kobane, la città simbolo della resistenza curda, con l’intento di portare aiuti umanitari e raccogliere testimonianze...

mercoledì, 26 febbraio 2020, 08:24

L'incontro settimanale presso il planetario comunale "A. Masani" a Marina di Carrara, partirà dal tema: "Perché quest'anno è bisestile? Storia della misura del tempo"