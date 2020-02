Cultura



Cordelia Von der Steinen Casella ospite della rassegna “Arte al femminile”

giovedì, 27 febbraio 2020, 11:44

Dopo le prime due conferenze di gennaio e febbraio, prosegue a Palazzo Binelli la rassegna “Arte al femminile”, voluta da Soroptimist International di Apuania. Nell’ambito delle celebrazioni per l’8 marzo, mercoledì 4 marzo, alle ore 18, presso Palazzo Binelli, Cordelia Von den Steinen Cascella, una delle scultrici più note nel panorama internazionale, parlerà della propria esperienza creativa e della rappresentazione della donna. L’artista ha sviluppato un approccio originale e inconfondibile alla scultura traducendo in terrecotte e bronzi di grande effetto plastico, gli scenari del quotidiano femminile: le tavole imbandite, le tessiture, i gomitoli. Le figure diventano esemplari pur nel loro vivere un‘ apparente normalità: esse si tingono invece di un tono monumentale anche nei piccoli formati e il lessico familiare diventa occasione di una proiezione esistenziale. L’esperienza dell’ascolto delle vicende artistiche di Cordelia Con Den Steinen è un’opportunità imperdibile per dialogare con una sezione importante della storia artistica delle donne, sia come autrici che come soggetti. L’iniziativa è proposta da Soroptimist International di Apuania all’interno della rassegna “Arte al femminile” che ha già visto due appuntamenti: il 25 gennaio con Francesca Bernardini e Lella Cervia, il 26 febbraio con Stefanie Oberneder e Cinzia Rossi Ghion e che proseguirà fino a maggio per dare visibilità alle presenze femminili nell’arte nella nostra provincia.