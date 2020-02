Cultura



Corista del Duomo di Carrara concorrente a "Il milionario" con Gerry Scotti

giovedì, 27 febbraio 2020, 12:37

di vinicia tesconi

E' una dei soprano dei Dominum Laudantes, il coro, molto apprezzato, dell'Abbazia di Sant'Andrea, Duomo di Carrara. E' anche una guida turistica della provincia di Massa Carrara tra le più ricercate visto che parla fluentemente cinque lingue.



Si chiama Laura Leonardi e ieri sera è apparsa su Canale 5 come come concorrente della trasmissione condotta da Gerry Scotti, Il milionario. La nuova edizione di questo format, famosissimo e replicato in tutto il mondo, va in onda in seconda serata, ma questo non ha impedito a moltissimi telespettatori locali di vedere la trasmissione e riconoscere Laura, che ha anche più volte tessuto le lodi della sua terra d'origine. Per Laura Leonardi,l'occasione della partecipazione al Milionario è stata anche l'opportunità di una visita nella patria della sua mamma, Marianna, ormai cittadina italiana molto conosciuta a Carrara, ma di origine polacca. Gli studi Mediaset del Milionario, infatti, si trovano a Varsavia e Laura ha potuto portare in trasmissione con sé, oltre alla madre, la cugina Evelina che vive in Polonia. L'aiuto da casa, che in questa edizione è una persona che fisicamente affianca il concorrente in studio, è stata Brunella Mazzanti, amica carrarese di Laura, docente ed interprete di lingue straniere, con una vasta formazione in cultura classica. Laura Leonardi ha mostrato doti di grande intelligenza unite a un'ampia cultura e ha ricevuto a più riprese i complimenti di Gerry Scotti che, sapendo della sua passione per la musica, le ha fatto anche intonare alcune note dell'Ave Maria di Schubert. Ma soprattutto Laura Leonardi non ha perso occasioni per ribadire la bellezza e il fascino della sua terra:ha parlato del lardo di Colonnata accendendo la passione gastronomica di Gerry Scotti e anche del marmo che caratterizza l'ambiente e la storia di Carrara. Insomma un bellissimo spot per la sua città, fatto con grazia e competenza.

La puntata di ieri sera si è fermata alla decima domanda brillantemente superata da Laura che sarà protagonista anche della prossima puntata, in onda tra una settimana. Carrara è avvisata:tutti a fare il tifo per Laura.