Cultura



“Do It Yourself”: il nuovo percorso formativo rivolto ai giovani del territorio sul tema della moda

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:45

di beatrice damonte

L’assessore al sociale e alle pari opportunità del comune di Montignoso Podestà e Angela Borghini hanno presentato il corso di formazione rivolto ai giovani dai 15 ai 30 anni della provincia di Massa-Carrara, che si svolgerà in sette incontri pratico-teorici di due ore e mezza a partire dal 6 marzo fino al 17 aprile 2020, presso la Casa delle Caroline in Via Sforza a Montignoso; il corso terminerà con un laboratorio finale di sartoria della durata di 15 ore.

“E’ un’occasione di crescita per tutti i nostri ragazzi e ragazze – dice l’assessore Podestà – che grazie alle competenze acquisite saranno facilitati nell’inserimento nel mondo del lavoro”.

Il progetto, promosso dall’Associazione Altro Abitare in collaborazione con Ass. Cura Comportamento Alimentare e Avis Zonale Massa Carrara, è stato realizzato e all’interno del Bando Giovani protagonisti per le comunità locali 2019 del Cesvot, finanziato con il contributo della Regione Toscana “GiovaniSì.

Il progetto non solo vuole favorire l’emergere di giovani talenti e l’aggregazione giovanile, ma è anche finalizzato a far sviluppare una visione consapevole del mondo della moda e acquisire competenze per saper creare in prima persona.

Ecco il programma del corso:

Venerdì 6 Marzo 2020 - h. 15-17,30

Ideale di bellezza

Tra omologazione ed espressione di sé Marina Lenzoni, Psicologa

Venerdì 13 Marzo 2020 - h. 15-17,30

Identità e appartenenza

Laboratorio con l’uso del collage

Raffaele Pennoni, Psicologo Psicoterapeuta

Venerdì 20 Marzo 2020 - h. 15-17,30

Abiti ecosostenibili

Tessuti e tinture vegetali Erika Carlotti

Venerdì 27 Marzo 2020 - h. 15-17,30

Colori e comunicazione sociale

Simbologia e tendenze in tema di colore Giulia Celi, Consulente d’immagine

Venerdì 3 Aprile 2020- h. 15-17,30

L’abito veste la persona

Costruirsi uno stile identitario

Giulia Celi, Consulente d’immagine

Venerdì 10 Aprile 2020h. 15-17,30

Tessitura manuale

Un’esperienza a Montignoso

Maria Grazia Zilianti, tessitrice

Venerdì 17 Aprile 2020h. 15-17,30

Sociologia della moda

Vestiti, culture e trasformazioni sociali Sonia Paone, Ricercatrice in Sociologia presso l’Università di Pisa

Do It Yourself

Piccolo laboratorio di sartoria Janis Pucci, sarta (15 h – orario da concordare con i partecipanti)

Chi fosse interessato può contattare l’Associazione Altro Abitare al 3472438951 o altroabitareonlus@gmail.com