Festa per la giornalista di Famiglia Cristiana Fulvia Degl’Innocenti

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:08

Si è conclusa in bellezza la giornata dedicata all’autrice e giornalista di Famiglia Cristiana Fulvia Degl’Innocenti invitata a Massa dall’Associazione Bookcrossing Massa, la cui presidente Francesca Bianchi in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado Staffetti, la scuola dell’infanzia Il Cucciolo bilingue e la Scuola Materna San Martino, si è occupata di far preparare i ragazzi e i bambini per conversare e ascoltare l’autrice.

I più grandi si sono dedicati al libro su “Ilaria Alpi - una reporter senza paura, coadiuvati dalla Professoressa Gabriella Desiderio, mentre i più piccoli hanno ascoltato “Questa non è una papera” e “La bottega dei sorrisi”, incantati dalla scrittrice.

Questo evento apre la stagione 2020 che vuole portare sul territorio diversi autori per avviarsi alla seconda edizione del Festival del libro Sfogliamoci che si terrà dal 15 al 17 ottobre 2020 a Massa, già in preparazione.