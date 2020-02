Cultura



Gabbani canta tardi, ma va subito in testa alla classifica: Carrara si infiamma

giovedì, 6 febbraio 2020, 13:10

di vinicia tesconi

E’ salito sul palco dell’Ariston quasi mezz’ora dopo la mezzanotte quando i pur tantissimi amici, fans ed estimatori suoi concittadini erano ormai tramortiti dal bisogno di sonno e da uno spettacolo, quello del Festival di Sanremo che per sfruttare al massimo gli introiti pubblicitari diluisce e dilunga il format in maniera spropositata ed esasperante. Settimo in scaletta, Francesco Gabbani ha finalmente fatto ritorno su un palco a lui molto caro che, nonostante l’ora tarda, la perdita fisiologica di spettatori televisivi, la pesantezza infinita di uno spettacolo che sembra impegnato solo a perdere, e a far perdere, il suo unico e vero senso, lo ha ugualmente premiato. La prima classifica provvisoria dei cantanti big in gara vede al primo posto proprio Gabbani con la sua “ Viceversa”, di cui è autore di musica e testo. Sanremo sembra essere l’habitat naturale di Gabbani che si prende il palco, la scena e anche le orecchie della gente con una melodia che entra subito nella testa e con un testo di facile presa emotiva. Ha iniziato al pianoforte ed ha concluso con qualche passo di danza; ha spaziato nelle spire della coreografia catturando sempre l’attenzione del pubblico dell’Ariston e della tv. I social locali già dal pomeriggio di ieri hanno avuto un andamento monocorde che ha testimoniato quanto il cantante carrarese sia amato dai suoi concittadini e quanta attesa ci fosse per seguire la sua performance. L’ora, scandalosamente tarda, in cui è stato costretto ad esibirsi lo ha penalizzato solo parzialmente: i carrarini c’erano ed erano tutti con lui nonostante uno spettacolo, la cui essenza dovrebbe essere solo la gara canora fra i big della canzone italiana, che si perde continuamente negli infiniti giri di non sempre riuscite gags, introduzioni, presentazioni, divagazioni, canzoni dei giovani già sentite da mesi, ospiti preannunciati e improvvisi e flebo ossessive di pubblicità fino far perdere la memoria di ciò che si sta seguendo e soprattutto la voglia di seguirlo. Nella dimensione sempre più zavorrata di tutto ciò che con la musica c’entra poco o nulla presa dalle ultime edizioni di Sanremo e portata, probabilmente all’apoteosi dall’edizione firmata da Amadeus, Gabbani splende comunque e ripete il miracolo: tutta Carrara è compatta a sostenerlo. W Gabbani, sempre.