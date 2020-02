Cultura



Gabbani entra al secondo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia

venerdì, 21 febbraio 2020, 17:29

"Viceversa", il quarto disco di Francesco Gabbani uscito venerdì 14 febbraio per BMG, entra direttamente al secondo posto della classifica dei dischi e al primo posto della classifica dei vinili più venduti in Italia questa settimana (classifica Top of The Music FIMI/GfK diffusa oggi).

Un grande successo che segue i numeri strepitosi che sta ottenendo il brano che il cantautore ha portato sul palco dell'Ariston e che dà il titolo al disco. "Viceversa" è infatti entrato direttamente al secondo posto della classifica vendite dei singoli (Fimi) mantiene la stessa posizione anche questa settimana, è in rotazione su tutte le radio e nella top 5 della classifica earone, supera i 7 milioni di streaming e 10 milioni di views su youtube (https://www.youtube.com/watch?v=cNoylMSXYcE) e si conferma ai vertici delle classifiche dei brani più trasmessi in Italia.

Un successo che si riscontra anche nel tour instore con cui Gabbani sta girando l' Italia e che registra una straordinaria affluenza di pubblico e un affetto immenso da parte dei fan. Più di 5000 le persone in piazza a Carrara e centinaia a Torino, Milano, Padova, Bologna e Roma i fan disposti a fare ore di coda pur di salutare un artista che, con la sua positività e la sua musica, riesce ad arrivare dritto al cuore.

"Sono molto felice di tutto quello che sta accadendo, dell'affetto che sto ricevendo e delle centinaia di persone che incontro ogni giorno durante il tour instore di Viceversa" racconta Gabbani "Viceversa è un inno alla condivisione e all'abbandono dell'individualismo e ho la percezione che questo messaggio stia arrivando a molte persone e che vi sia un bisogno di positività e di calore umano che forse, in questa esistenza sempre più frenetica, abbiamo un po' tutti dimenticato".

Prosegue nel frattempo il tour instore. Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti aggiornato con due nuove date in Puglia:

21 febbraio, Chieti, Centro Commerciale Abruzzo, ore 17.30

22 febbraio, Napoli, Feltrinelli, ore 17.00

23 febbraio, Valmontone (RM), Valmontone Outlet, ore 16.00

24 febbraio, Firenze, Feltrinelli Red, ore 18.00

25 febbraio, Genova, Feltrinelli, ore 18.00

26 febbraio, Catania, Feltrinelli, ore 18.00

27 febbraio, Palermo, Feltrinelli, ore 18.00

04 marzo, Bari, Feltrinelli, ore 17.00

05 marzo Lecce, Feltrinelli, ore 17.00

Francesco Gabbani sarà in concerto all'Arena di Verona di giovedì 8 ottobre 2020, un'occasione da non perdere per ascoltare i successi dell'artista e i brani contenuti nel nuovo disco in uno degli anfiteatri più antichi e suggestivi del nostro paese.

