Gabbani sulla luna: omaggio all'Italia multietnica con il classico "L'italiano di Cutugno"

venerdì, 7 febbraio 2020, 09:35

di vinicia tesconi

Ironia e sana provocazione: non c'era, probabilmente, modo migliore per rispolverare una canzone datata nei valori e nei contenuti come L'italiano di Toti Cutugno. E nessuno poteva farlo meglio di Francesco Gabbani che sul sorriso che fa riflettere ha costruito la sua fortuna sanremese. Nelle prime ore del mattino - è il caso di dirlo- perché Gabbani, colpevole di essere primo in classifica, si è esibito per ultimo cioè alle due di stamani - di un festival che aspira a diventare una maratona sullo stile di quelle elettorali fatte da Mentana, Gabbani si è presentato sul palco dell'Ariston con indosso una tuta da astronauta e con in mano, non la chitarra cantata da Cutugno, ma una bandiera tricolore.



Appena accelerata nel ritmo e sollevata dal cadenzato forte della versione originale, L'italiano di Cutugno, non ha subito stravolgimenti nel testo, come è accaduto per altri grandi classici cantati nella serata delle cover. Gabbani ha cantato la canzone - diventata per anni un must di sagre, villaggi turistici e karaoke - così come la scrisse e cantò Cutugno nel 1983 :l'Italia delle autoradio che si estraevano quando si scendeva dalla macchina, l'Italia che si accapigliava alla moviola della Domenica Sportiva, l'Italia che era fiera di avere per presidente il partigiano, Sandro Pertini, che aveva esultato come un ragazzino e come tutti gli italiani, per la vittoria ai mondiali di calcio dell'82. Sicuramente un'Italia che non c'è più e non solo perché oggi le auto hanno un PC a bordo per sentire la musica, sui campi di calcio c'è il VAR - che comunque fa accapigliare lo stesso- e un consigliere comunale può scrivere sui social che Pertini fu solo un assassino. Ma accanto alle immagini sbiadite dell'Italia cantata da Cutugno, Gabbani ha avuto la geniale intuizione di mettere una coreografia minima fatta da un gruppo di ballerini vestiti da astronauti sventolanti la bandiera italiana: tutti di evidente origine straniera. Cinesi, indiani, neri: gli italiani di oggi.



"Sono un italiano vero", il verso finale della canzone con Gabbani e gli altri astronauti che piantano la bandiera italiana sul palco dell'Ariston, la luna di Sanremo è il messaggio perfetto lanciato da Francesco. Il voto degli orchestrali - gli unici per contratto ad avere assistito a tutta la performance- premia giustamente una straordinaria Tosca, che però giocava facile con il capolavoro di Dalla.



Gabbani finisce ottavo, ma sempre nella rosa dei più accreditati per la vittoria finale. I carrarini ieri sera hanno ceduto al sonno e alla noia di uno spettacolo lunghissimo, oltre ogni sopportazione, ma hanno recuperato già da stamani e il video di Gabbani astronauta è già su tutte le bacheche social. Il giudizio è unanime :"France' sei il meglio!".