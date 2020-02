Cultura



venerdì, 7 febbraio 2020, 17:36

"Il corpo di Polizia Municipale di Massa" questo il titolo del saggio che Franco Frediani ha dedicato al Vigili Urbani della città. Presentato in occasione della festa dei Vigili Urbani, celebrata il 20 gennaio scorso, giorno di San Sebastiano, nella Sala del Consiglio Comunale alla presenza delle massime autorità cittadine, è da oggi in vendita nelle principali librerie ed edicole. Corredato da diverse foto d'epoca, é' un saggio che ripercorre la storia del Corpo, dalla sua costituzione nel 1861, una storia fatta di episodi e soprattutto di persone La ricostruzione delle vicende è stata laboriosa, vuoi per la scarsità di documenti, vuoi per la contraddittorietà di molti di essi soprattutto in riferimento al numero dei vigili e al nome dei comandanti che via via si sono succeduti. Sono stati consultati circa cento faldoni, custoditi presso l'Archivio di Stato di Massa, sino a coprire l'anno 1955 data ultima di catalogazione e conservazione dei documenti. I successivi, non inventariati, giacciano nell'Archivio Comunale e riuscire ad individuare quelli relativi alla Polizia Urbana era impresa troppo ardua, impresa che l'autore ha preferito lasciare a chi, dopo di lui, abbia voglia e tempo da dedicargli. Il volume si avvale della prefazione del Sindaco Avv. Francesco Persiani nella quale il primo cittadino, esprime un sincero apprezzamento per il lavoro svolto che, sottolinea, "rappresenta un giusto riconoscimento verso coloro che hanno dato lustro alla divisa, divenendo esempi di uomo e di donna che hanno messo al centro della propria vita gli altri ed il rispetto delle regole, ed è proprio su questi principi che si fonda il presente ed il futuro del Corpo."