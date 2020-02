Cultura



"Il Noir In Tutte Le Salse": arriva Alice Basso

mercoledì, 19 febbraio 2020, 09:48

Sabato 22 febbraio, ore 18,00 alla Rassegna Il Noir In Tutte Le Salse presso la Libreria Mondadori Book store di Massa, Piazza Bertagnini, arriva Alice Basso, con il romanzo Un caso speciale per la ghostwriter (Garzanti editore).

L’incontro sarà condotto da Alessandra Cenci Campani e Laura Lazzarini dell’Associazione L’isola di Calipso che ha organizzato la Rassegna, patrocinata dall’Assessorato alla cultura del Comune di Massa.

Alice Basso arriva dalla Provincia di Torino ed è scrittrice ma non solo. Lavora per diverse case editrici come redattrice, traduttrice, valutatrice di proposte editoriali.

Per definirla con le sue parole: “Nel tempo libero finge di avere ancora vent’anni canta e scrive canzoni per un paio di rock band. Suona il sassofono, ama disegnare, cucina male, guida ancora peggio e di sport nemmeno a parlarne”.

Una personalità molto brillante che conquista immediatamente il pubblico con una simpatia istintiva, un entusiasmo travolgente ed una preparazione sul mondo dell’editoria che fa capire come quello sia il suo “pane quotidiano”.

Nel 2015 ha pubblicato il primo romanzo di quella che è diventata una fortunata serie e la cui protagonista è Silvana Sarca, detta Vani, di professione ghostwriter. Da anni Vani entra in empatia con gli scrittori e riempie le loro pagine bianche di storie, articoli, saggi che sembrano nati dalla loro penna. Una capacità innata che l'ha fatta entrare nel mondo editoriale. Per questo deve ringraziare anche chi per primo ha capito la sua bravura: Enrico, il suo capo. Non sempre si trovano d'accordo, ma Vani gli deve molto. Ecco perché, anche se non vorrebbe mai ammetterlo a sé stessa, ora è preoccupata per lui. Cosa sarà successo questa volta?

Vani con Un Caso Speciale Per La Ghostwriter è alla sua quinta avventura.

Con una scrittura vivace, accattivante e molto divertente, Alice Basso ci fa entrare nel mondo dei libri e dell’editoria attraverso le avventure della sua eroina e dei molti personaggi, la maggior parte dei quali ricorrenti, che ritroviamo nei vari romanzi.

Successo anche per l’incontro con lo scrittore Luigi Bicchi di sabato 8 febbraio alla Libreria Mondadori Book store di Massa nel corso del quale è stato presentato il romanzo “Quarantotto ore per Casati” (Betti Editore), il quinto romanzo della serie del Maresciallo Casati, ambientato a Siena e dintorni, con una trasferta anche a Carrara.

Bicchi, senese doc, per la prima volta a Massa, ha raccontato come “è nato” il Maresciallo Giulio Casati, ha parlato dei vari luoghi e locali di ambientazione del romanzo e quindi della sua “amata” Siena, e delle sue tradizioni, prima fra queste, naturalmente il palio.

Un incontro interessante ed al contempo divertente per la simpatia dello scrittore che ha intrattenuto i lettori con battute e aneddoti, rendendo la serata molto piacevole.

La rassegna Il Noir In Tutte Le Salse sta procedendo con successo e con ospiti sempre nuovi.

Non mancate dunque all’appuntamento di sabato con Alice Basso.