Cultura



Il pianeta nano

mercoledì, 19 febbraio 2020, 21:22

di mario ceccarelli

Novanta anni fa, per l'esattezza il 18 febbraio 1930, Clayde Tombaugh, un figlio di contadini dell'Illinois, astrofilo appassionato di costruzione di telescopi e disegnatore di pianeti, che era stato da poco assunto all'osservatorio di Flagstaff, in Arizona; un osservatorio costruito da un ricco appassionato, Percival Lowell, convinto assertore dell'esistenza dei canali su Marte e di un altro pianeta oltre l'orbita di Nettuno.

Nell'incontro si parlerà quindi della natura di Plutone, oggigiorno non più annoverato fra i pianeti ma come "pianeta nano", dato che dalle sue parti sono state già trovati centinaia di oggetti, talvolta di dimensioni simili a Plutone e denominati "plutini". Nel corso della serata verranno presentati alcuni di questi interessanti "mondi ghiacciati" delle zone più lontane del sistema solare. A 90 anni dalla scoperta oggi sappiamo molto di più di Plutone e dei suoi satelliti, anche grazie ad un "incontro ravvicinato" con lo stesso, effettuato il 14 luglio 2015 dalla sonda americana New Horizon.

Dopo lo svolgimento del "tema" della serata, si avrà poi una simulazione, sotto la cupola del planetario, dei movimenti del cielo e delle principali costellazioni visibili in questo periodo; per finire, meteorologia permettendo, con uno spazio dedicato all'osservazione diretta all'aperto (grazie anche a telescopi) dei principali oggetti astronomici visibili nel cielo in questo periodo.

Nell'immagine: una delle foto inviate dalla sonda New Horizon durante il sorvolo di Plutone nel luglio 2015. Si vede la sua tenuissima e freddissima atmosfera