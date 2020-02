Cultura



Il premio di poesia Aronte fa tappa alla casa di riposo Regina Elena

giovedì, 20 febbraio 2020, 14:16

Un tuffo nei ricordi e nelle tradizioni di una Carrara che oggi sembra quasi scomparsa. Un viaggio indietro nel tempo, nel vero mondo dei cavatori del marmo, dei piccoli e semplici piaceri della vita che accompagnavano il lento incedere delle giornate.

Tutto, rigorosamente, messo in rima e in poesia attraverso il dialetto carrarino. Come ormai da tradizione, infatti, il premio di poesia Aronte organizzato dall'associazione Ada di Carrara e Fosdinovo ha fatto tappa alla casa di riposo Regina Elena di Carrara per una premiazione speciale dedicata agli ospiti della struttura, in accordo con la direzione. Gli anziani ospiti hanno partecipato con passione, supportati dall'esperta Carla Beschi, socia Ada e volontaria della Rsa Regina Elena, realizzando diversi componimenti che hanno fatto riaffiorare alla memoria storie e ricordi di una Carrara lontana nel tempo ma carica di calore e sentimenti. Mercoledì la premiazione alla Casa di riposo dove gli anziani hanno partecipato tutti insieme, ascoltando la lettura dei vari componimenti. Alla cerimonia hanno partecipato la presidente dell'Ada di Carrara e Fosdinovo, Laura Menconi, il tesoriere Ada, Moreno Guelfi, la socia Ada Illia Lombardi, Massimo Bonotti, coordinatore della struttura (che ha portato i saluti del direttore della Rsa, Francesco Fariello), l'animatrice della Casa di riposo, Stefania Ragionieri, che ha anche partecipato con un suo componimento al concorso Aronte. Sono state lette poi tutte le poesie e una in particolare ha toccato un tema anche piuttosto attuale: l'ex Mulino Forti, fino a pochi anni fa gestito dall'Ada di Carrara, dove gli anziani della Casa di riposo potevano passare tante giornate in compagnia. Oggi è rimasto vuoto e in disuso. La poesia scritta da Ernesto, uno degli ospiti della casa di riposo, si intitola 'Un pomeriggio in allegria'.

Ecco il testo completo della poesia, se di interesse redazionale: "Bel mio Mulino!/Sento ancora, come quando ero ragazzo,/ il rumore della ruota, / controcanto sonoro che accompagnava / il mormorio perenne del fiume. / Sì, il mulino, grande, solido, un castello incantato / abitati da fantasmi di bianca farina. / Bei tempi, / ma il Mulino è ancora lì, / grande e solido, / sfida il tempo e la piena / del Carrione traditore, / non più bianco e rumoroso / ma luogo di festa. / Ed io lo so: / sempre pronto a passarvi / una giornata in allegria, / con gli amici della Casa di Riposo. / Un pomeriggio di tarda primavera: / il canto del Maggio. / Una compagnia di Massesi / ma pazienza / a Carrara non si canta più nemmeno a Castelpoggio. / Alle tre in punto, / impazienti / il pulmino guidato dal nostro Marco, / l'avventurosa discesa: / la Carriona è stretta e trafficata. / Finalmente la grande sala: / sedie, tavolini, c'è posto per tutti. / I maggianti, in rima, cantano a squarciagola / le imprese dei Paladini di Francia. / Mancano, è vero, gli elmi di latta / le spade di legno, i mantelli colorati / ma è bello anche così. / Oggi il mulino è chiuso, / questioni burocratiche, dicono, / ma a m par anzi 'na question d'rzved / lasciare vuoto e ammuffito / quel bel luogo dei ricordi".