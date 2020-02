Cultura



Il primo verdetto su Sanremo arriva dal Premio Lunezia

lunedì, 3 febbraio 2020, 11:39

Il festival di Sanremo, uno dei più discussi della storia della manifestazione, partirà domani sera ma un premio importante è già stato assegnato: quello del miglior testo di canzone valutato dalla commissione Premio Lunezia composta da Stefano De Martino, Dario Salvatori, Loredana D’Anghera e Beppe Stanco. E’ una tradizione, ormai, l’appuntamento con il verdetto del team del Lunezia che arriva a poche ore dall’inizio della kermesse canora di Sanremo.

Il Premio Lunezia per Sanremo nella categoria big è andato, dunque, a Diodato per il testo “Fai rumore” e a motivare la scelta è stato proprio il patron del Lunezia Stefano De Martino: “La struttura e l’intensità del

testo annunciano un emozionante appuntamento con la musica.”. Tecnico il giudizio del critico musicale Dario Salvadori: “Incontri ravvicinati, forme di adulazione, interrompere, l'importanza del ritmo, posso fare una domanda? Diodato sembra suggerire l'arte del conversare "smooth". Riproporsi in amore è quasi

un gesto dovuto. Ma non avvicinatevi troppo e cercate il contatto visivo senza esagerare. Nessun

imbarazzo. Un intonarumori sussurrato.”.

Nella categoria giovani, invece, il Comitato d’Ascolto presieduto da Loredana D'Anghera, direttore artistico

Lunezia Nuove Proposte, ha indicato il brano “Nel bene e nel male” di Matteo Faustini.

“Nel brano di Faustini – ha spiegato D’Anghera - l’alternanza con il recitato è in equilibrio con il crescendo della canzone. Uno stile di scrittura e interpretazione che evoca il passato e che per fortuna qualcuno non ha dimenticato.”. Nel corso delle cinque giornate del festival si svolgerà la premiazione dei vincitori del Premio Lunezia per Sanremo che consiste in una scultura di marmo di Carrara.

Quella del 2020 sarà la 25esima edizione del Premio Lunezia che ha il patrocinio del Ministero della Cultura, delle Regioni Liguria e Toscana e di Siae, e secondo quanto comunicato dal patron De Martino, sarà articolata in più date che andranno dall’estate all’autunno e coinvolgeranno le location di Aulla e La Spezia. Anche quest’anno la manifestazione sarà seguita dalla Rai Isoradio mediante servizi Rai Tv in tema di rubriche e notiziari.

Il 20 Gennaio si sono riaperte le iscrizioni alla Sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia.

Per informazioni: www.lunezia.it