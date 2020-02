Cultura



Il verdetto pieno di ombre di Sanremo assegna a Gabbani il secondo posto

domenica, 9 febbraio 2020, 11:07

di vinicia tesconi

Era facile immaginarlo perché chi è primo in classifica nelle serate precedenti la finale al festival di Sanremo quasi mai risulta essere il vincitore. Era onesto ipotizzare che potesse vincere Diodato, autore di una canzone veramente molto bella - non a caso premiata all'inizio del festival, dalla giuria di esperti del Premio Lunezia che è un'autorità nel valore musical letterario delle canzoni. Era anche prevedibile che il verdetto del più stiracchiato Sanremo della storia dovesse almeno dare un piccolo sussulto di novità rispetto ai pronostici che da giorni hanno quotato vincente lo stesso nome.

Quindi nessuno stupore per il bellissimo secondo posto di Francesco Gabbani che si conferma comunque Mr Sanremo anche con il triplete mancato per un soffio, ma molto stupore per l'incapacità della RAI e dell'organizzazione del festival di tenere almeno apparentemente occulti i reali meccanismi dello show.

L'ubriacatura di infiniti spot pubblicitari, di ancor più infiniti e inutili stacchetti con ospiti e duetti per far ribadire da Fiorello che Amadeus è non il top, ma in fondo è bravo, devono aver stordito anche gli stessi autori del programma, per contratto costretti ad allungare il brodo fino a raccattare l'estremo centesimo di pubblicità e qualcosa ovviamente è sfuggito.

Casualmente, quest'anno, è uscito con quasi un'ora di anticipo, proprio il verdetto finale passato da Sky nelle strisce degli aggiornamenti notizie. Mentre alcuni poveri nottambuli cercavano di resistere fin quasi alle tre del mattino per vedere la proclamazione del vincitore di Sanremo sopportando sul palco dell'Ariston inspiegabili interventi e partecipazioni giustificate dalla scusa di un televoto ancora aperto, in realtà i giochi erano fatti da almeno un'ora, come, appunto, ha spoilerato Sky.

Rabbia e dubbi per tanti telespettatori. Rabbia e delusione per il pubblico social carrarese, compatto nel sostegno a Gabbani, che ha segnalato più volte anche l'impossibilità di accedere alla piattaforma per votare telefonicamente il cantante preferito.

Dai rendiconti finali esibiti dalla RAI, comunque Gabbani ha stravinto al televoto con il 38 per cento di voti contro il 23 preso da Diodato. Podio a Gabbani anche nella classifica dei brani più scaricati che ha valso al cantante carrarese il Premio Tim Music. A penalizzare Gabbani sarebbe quindi stata la giuria della sala stampa.

Il pubblico in sala a Sanremo invece lo aveva già incoronato vincitore tributandogli un'ovazione con cori da stadio al termine della sua esibizione. Le ombre lunghe di Sanremo non hanno intaccato, comunque, in alcun modo, l'affetto e la stima dei carraresi per Gabbani: il vincitore a Carrara è solo lui.