Inaugura la mostra "Lezione Riflessa... Identità creativa" a Palazzo Ducale

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:59

Sarà posizionata nell'atrio del comune di Massa la mostra su Norma Cossetto, la storia di un'italiana vittima delle foibe, allestita con quindici tavole tratte dal fumetto "Foiba Rossa" di Emanuele Merlino e Beniamino Delvecchio, che sarà curata dalla sezione di Massa del comitato X Febbraio

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:45

L’assessore al sociale e alle pari opportunità del comune di Montignoso Podestà e Angela Borghini hanno presentato il corso di formazione rivolto ai giovani dai 15 ai 30 anni della provincia di Massa-Carrara

giovedì, 6 febbraio 2020, 13:27

Martedì 11 e mercoledì 12 febbraio, alle ore 21.00 (anche in matinée per le scuole il 12 febbraio, ore 10.30), la rilettura di un grande classico: l’attore e regista Valter Malosti porta in scena “Molière / Il Misantropo (ovvero Il nevrotico in amore)”

giovedì, 6 febbraio 2020, 13:10

E’ salito sul palco dell’Ariston quasi mezz’ora dopo la mezzanotte quando i pur tantissimi amici, fans ed estimatori suoi concittadini erano ormai tramortiti dal bisogno di sonno e da uno spettacolo, quello del Festival di Sanremo che per sfruttare al massimo gli introiti pubblicitari diluisce e dilunga il format in...

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:45

Il team della Reumatologia dell'Azienda USL Toscana nord ovest dell'ambito di Massa e Carrara, diretta dal dr Giancarlo Tartarelli, ripete, dopo il successo della prima edizione, il corso che ha ottenuto 9 crediti formativi, dedicato ai medici chirurghi, che permette di acquisire le conoscenze e le abilità necessarie all'utilizzo delle...

mercoledì, 5 febbraio 2020, 23:05

Il ciclo di proiezioni arrivato al suo quarto appuntamento propone, giovedì 6 febbraio, “Rosso come il cielo”,di Cristiano Bortone, con Luca Capriotti, Paolo Sassanelli, Marco Cocci, Simone Colombari, Rosanna Gentili