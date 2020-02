Cultura



L’amore di Gabbani per Carrara e Viceversa

domenica, 16 febbraio 2020, 10:23

di vinicia tesconi

Non è cambiato. Non cambia mai: quando torna nella sua città, Carrara, sempre più ammantato di trionfi e riscontri di un pubblico di fans ormai distribuito su tutta l’Italia, Francesco Gabbani ha sempre negli occhi i ricordi di una vita passata tra le Apuane e il mare, tra le guerre dei licei che per primi cli riconobbero il talento musicale e le serate al FuoriPorta a far fare i primi passi alla sua musica.

Mai una briciola di spocchia da overdose da successo, mai un atteggiamento – e potrebbe permetterselo – da star: sempre il sorriso umile e sincero di chi conosce il valore del percorso fatto e non ne dimentica o rinnega alcuna parte. Francesco Gabbani è davvero speciale e non perché è un carrarino e perché ama moltissimo la sua città e le sue origini, ma perché è un esempio – rarissimo – di come si possa restare una brava persona anche di fronte alla lusinga insidiosissima di un successo di milioni di fans.

Ospitato, ieri pomeriggio, nell’ufficio del sindaco di Carrara Francesco De Pasquale prima del folle infinito bagno di pubblico che lo ha tenuto inchiodato in piazza Alberica, a firmare copie del cd per oltre sette ore, fino a sera inoltrata, Gabbani ha raccontato di Sanremo, del suo nuovo album, del prossimo grandissimo concerto all’Arena di Verona e soprattutto del suo amore per Carrara.

Con lo stesso entusiasmo e rispetto per i giornalisti convenuti – per lo più locali o comunque toscani – che avrà stasera per Fabio Fazio di cui sarà ospite a Che tempo che fa.

E con Fazio, che ha incluso nei ringraziamenti scritti sul nuovo cd, ha esordito Gabbani: “Fabio ha sempre un occhio di riguardo per me, infatti mi aveva confermato la presenza per domani prima di sapere il risultato di Sanremo. Mi ha sempre supportato e questo mi fa molto piacere.”

Della sua esperienza a Sanremo ha raccontato. “Il mio festival io l’avevo già vinto durante la settimana di Sanremo. Non mi sono presentato con uno spirito di competizione spiccato, ma con l’intenzione di cogliere l’opportunità di mostrare la musica che faccio, che nasce dall’esigenza di esprimere quello che sono nella vita. Questo album arriva dopo tre anni dal precedente: un tempo abbastanza lungo per il mondo della musica che io, però, ho voluto prendermi. Continuo a vivere la musica senza la smania di mantenere il successo, che mi è arrivato, in particolare, nel 2017, con i livelli altissimi in termini numerici, che ha raggiunto Occidentali’s Karma e mi sono dedicato più a capire chi sono e ad andare avanti nel mio percorso di vita.”

Gabbani ha spiegato le caratteristiche della canzone presentata a Sanremo: “Viceversa non rappresenta un nuovo Gabbani ma solo un’altra faccia di Gabbani che è sempre esistita e che ha sempre fatto musica anche in quel modo: sono sempre stato molto eterogeneo nel mio modo di esprimermi musicalmente. In me c’è la componente più giocosa, ironica e provocatoria dei brani che mi hanno portato al successo, ma c’è sempre stata anche la componente più intimista ed emozionale che è stata notata in Viceversa.

Il suo entusiasmo per un secondo posto che ha fatto discutere moltissimo il pubblico, compatto nel votare la sua canzone come vincitrice, è assolutamente autentico: “A Sanremo sono tornato avendo già avuto la soddisfazione di vincere due volte, con l’idea di portare la mia canzone con molta serenità. Mi ha fatto piacere che il pubblico mi abbia premiato portandomi nei primi posti della classifica. Per il pubblico, per il televoto e la giuria demoscopica risulto essere io il vincitore del festival. E’ un po’ la stessa cosa che è successa lo scorso anno con il secondo posto di Ultimo che poi scatenò una grossa polemica per il risultato finale cosa che io mi sono astenuto dal fare proprio perché io sono stato contento, felice e anche stupito di questo rinnovato podio. Mi ha fatto piacere anche la vittoria di Diodato che ho conosciuto durante la settimana del festival e ho potuto constatare che è un artista vero, uno che come me ha fatto molta gavetta, coerente e integro col suo modo di scrivere canzoni e che ha meritato di vincere il festival. Forse è meglio che io non abbia vinto: ho già il guinness dei primati di aver vinto prima nei giovani e poi nei big, se avessi vinto ancora avrebbero detto: “Che palle ‘sto Gabbani: tutte le volte che va a Sanremo lo vince. C’è qualcosa di strano.” Ad oggi non so se tornerò al festival. Vivo le cose passo per passo. Ho scelto di tornarci per un’esigenza comunicativa perché facendo musica oggi in Italia, pop music in particolare, il festival di Sanremo, al di là della gara, rappresenta una bella vetrina di esposizione e una buona occasione per far conoscere ai milioni di persone che lo guardano, ciò che si sta proponendo. Sono contento di aver presentato questo cartellino da visita rispetto a quello che poi è tutto un album che mi auguro cominci ad avere un suo percorso che porti al semplice e naturale avanzamento del mio percorso d’artista:”

Neppure l’essere stato costretto a cantare diverse volte a notte inoltrata lo ha spinto a fare polemiche ma, piuttosto, a ricorrere alla sua solita preziosa ironia: “Praticamente non ho cantato tardi nella notte, ma presto nel mattino. Ho un nuovo guinness dei primati: ho cantato a Sanremo due volte nello stesso giornata. L’unica pecca del cantare così tardi è l’attesa estenuante. Per i cantanti a Sanremo, paradossalmente, la cosa più semplice è salir sul palco e cantare. Sanremo è una dimensione mediatica molto intensa che richiede un impegno costante dal mattino alla sera di interviste, contatto con il pubblico e altro che rappresentano la parte più sacrificante ed impegnativa del festival. Cantare per ultimo a notte inoltrata è una questione di dover mantenere l’adrenalina per dare il meglio sul palco, ma io in questo non faccio fatica perché mi trovo bene quando sono sul palco. Però non voglio fare polemica su questa cosa perché fa parte del gioco: Sanremo è prima di tutto un grande show che ha dentro oltre alla gara tanti altri contenuti ed è giusto che ci sia una distribuzione delle esibizioni per assecondare una buona eterogeneità della scaletta.”

All’orizzonte del 2020 per Gabbani c’è il grande concerto all’Arena di Verona l’8 di ottobre ma oltre alla soddisfazione per il prestigioso traguardo Gabbani ha colto l’occasione per lanciare una proposta al sindaco di Carrara: “Sarà il primo di una serie di concerti in giro per l’Italia che, lo dichiaro qui, anche se so che è sempre difficile capirne la fattibilità, mi piacerebbe includesse anche lo stadio dei Marmi. Fosse per me suonerei anche domani a Carrara, ma so che ci sono tutta una serie di difficoltà legate ai costi di allestimento: io comunque mi rendo disponibile perché continuo ad avere un grande legame con Carrara, con la mia città e con le persone di qui che mi fanno sempre sentire il loro grande supporto.

L’appuntamento dell’8 di ottobre all’Arena di Verona mi rende orgoglioso perché è una tappa importante per il percorso di un cantautore perché è un luogo simbolico. Io ho già avuto modo di esibirmi all’Arena in contesti come il Wind Musica Award o il Power Hits Estate Rtl che ho vinto nel 2017, ma mi fa molto piacere avere l’occasione di un concerto da solo. La prevendita è già aperta e sta andando bene e ne sono contento. L’idea è quella di fare un concerto che sia anche una festa. Mi piacerebbe coinvolgere anche degli ospiti che cantino con me, ma adesso è ancora tutto in fase di elaborazione. Prima ci sarà la promozione dei nuovi brani contenuti nell’album nella stagione estiva.“

Il nuovo cd è uscito in una versione base e una deluxe: una con la copertina gialla e una con la copertina azzurra che il cantante ha spiegato così: “Sono i colori della Carrarese: siccome non lo potevo dichiarare su un disco solo, l’ho fatto su due: se li metti insieme viene fuori “Carrara olé impazzisco per te, questo è un canto d’amor che mi viene dal cuor, Carrara olé”.

La musica è molto spostata sulla digitalizzazione sul web e quindi la fruizione e la vendita dell’oggetto fisico del cd è inevitabilmente in calo. L’album continua ad essere un progetto che coinvolge l’artista e tante altre persone, ha dietro un grandissimo lavoro che comprende anche la cura dell’aspetto materiale del progetto del disco e per dare più possibilità all’utente che compra il cd.

Il sindaco De Pasquale si è fatto portavoce di una proposta venuta dagli studenti dell’Istituto comprensivo Montessori Repetti di riportare i testi di alcune canzoni del cantautore carrarese sulle pareti di edifici cittadini: “Sono onorato e mi vengono anche i brividi - ha risposto Gabbani - sono orgoglioso che i ragazzi delle scuole di Carrara abbiano pensato a questa iniziativa quindi assolutamente sì, i ragazzi hanno il mio permesso.”

De Pasquale ha poi ricordato che la figura di Gabbani può benissimo essere inserita all’interno dei riconoscimenti ricevuti dal comune dall’Unesco e dal Creative Tourism Award che hanno premiato la creatività di Carrara e Gabbani ha risposto rivelando una chicca, dedicata proprio alla sua città, inserita nel nuovo cd: “ Nei limiti del possibile e degli impegni del mio lavoro mi dichiaro disponibile a qualsiasi tipo di iniziativa che possa valorizzare ancora di più e riportare il senso di espressione artistica di Carrara Per me nascere, qui crescere qui e aver vissuto Carrara mi ha influenzato e sensibilizzato nel mio percorso artistico e lo fa tuttora. Nella versione deluxe del cd c’è una sorpresa che svelo adesso. Sull’ultimo brano c’è una traccia fantasma – quella che si usava sui vecchi dischi – che si intitola : “L’amico Fritz” e che dice “Fortitudo mea in... nota, vita musica devota. E’ una sorta di filastrocca su andamento jazz anni quaranta e parla di Carrara: riprende brevemente la mia storia partendo da Carrara. L’ho espresso in modo spontaneo, ma inconsciamente è come se fosse un tributo a questa città che mi ha messo al mondo e mi ha dato tanto.”