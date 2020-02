Cultura



Laura Efrikian a Massa per parlare di "diversità"

sabato, 8 febbraio 2020, 17:38

di paola orrico

Sabato 14 marzo alle ore 17.30 a Massa presso la libreria “Libri in armonia” di Via Pacinotti, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Laura Efrikian, “Lettere a Laura dal mondo dei nessuno”, un libro scritto a quattro mani con Nino Mandalà che vuol porre una riflessione sul problema del reinserimento degli “ultimi” della società, ovvero gli ex carcerati.

La Efrikian converserà con la scrittrice Francesca Bianchi - che modererà l’intervento - con l’ausilio della Dott.ssa Elena Testi, sociologa. E’ gradita la prenotazione. Sarà sufficiente contattare lo 0585/44962

Si ricorda inoltre che Francesca Bianchi in qualità di Presidente dell’associazione Bookcrossing Massa, ha iniziato l’anno 2020 con una serie di iniziative nella città di Massa per arrivare all’evento cardine quale la seconda edizione del festival del libro per bambini “SfogliAMOci” i che si terrà dal 15 al 17 ottobre 2020.

A tal proposito si invitano autori e case editrici a prendere contatti anche tramite le pagine Facebook “Francesca Bianchi scrittrice”, “bookcrossing Massa” e “festival del libro sfogliamoci” per partecipare.