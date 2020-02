Cultura



Le foto di Paolo Maggiani scelte dal Fondo Malerba ed esposte a Tokyo nella mostra Visuali Italiane

martedì, 18 febbraio 2020, 19:47

Un po’ di Carrara nella lontanissima Tokyo: è in corso in questi giorni nella capitale giapponese, presso lo spazio Roonee 247 Fine Arts Gallery, specializzato in fotografia grazie alla lunga esperienza del presidente Toshi Shinoara e della direttrice Kanako Sugimori, la mostra fotografica Visuali Italiane e tra le foto dei sedici artisti selezionati dal Fondo Malerba c’è anche il fotografo carrarese Paolo Maggiani e alcuni suoi scatti che ritraggono scorci di Carrara.

Le foto di Maggiani sono stato scelto da Mino de Vita, curatore del Fondo Malerba tra centinaia di proposte arrivate per partecipare alla mostra collettiva di Tokyo.

I sedici artisti selezionati hanno presentato una produzione variegata per tematiche, tecniche e stili, ma ideale per raccontare al pubblico giapponese una sintesi di quanto più originale é possibile ammirare tra le ricerche sviluppate attualmente dai nuovi talenti italiani:non sono solo fotografie, ma un’ampia raccolta di sensazioni ed emozioni in grado di regalare la percezione del pensiero degli autori che le hanno realizzate e che meglio di ogni altra espressione letteraria spiegano il senso del titolo Visuali Italiane. La mostra, giunta alla sua seconda edizione è già stata inserita tra le più prestigiose del suo genere. L’organizzazione all’estero della mostra è curata dal Fondo Malerba per la Fotografia, associazione che da anni si dedica alla promozione degli autori emergenti e non, italiani e stranieri. Nato per organizzare le mostre della Collezione Malerba, il Fondo Malerba, oggi si occupa anche di formazione, organizza eventi e pubblica libri fotografici. La mostra Visuali Italiane ha il patrocinio dell’istituto italiano di cultura di Tokyio e della Fondazione Italia Giappone di Roma. Entrambe le associazioni hanno testimoniato l’apprezzamento per una vetrina ideata per dare visibilità internazionale ai progetti di fotografi impegnati nella ricerca artistica.

“ Si tratta della serie fotografica SpectraFire – ha spiegato Maggiani - quella che mi ha dato tante soddisfazioni e che mi fatto meritare l'epiteto di "fotografo che fa ballare la luce"con una recensione e una galleria online su L’Espresso nel 2015, quando esposi il mio lavoro allo Spazio Tadini del Milano PhotoFestival.”.

La luce è, appunto, lo spazio privilegiato della ricerca artistica di Paolo Maggiani che nella serie Spectra Fire ha voluto concentrarsi in particolar modo sul suo aspetto primordiale usando tutta la sua tecnica e sensibilità.

“Dalla luce naturale – ha chiarito il fotografo carrarese - che nasce e sparisce con il ritmo del sole quotidiano, sino alla casualità della luce quando, libera di (s)correre, crea giochi, scie, movimenti e si palesa quasi con un corpo fisico.”. Lo studio realizzato da Maggiani sulla luce ha preso spunto da una situazione reale avvenuta sulla spiaggia di Marina di Carrara: una notte suggestiva tra cielo e mare, illuminata dalla luce intensa delle fiamme dei fuochi accesi per bruciare la legna portata dal mare, nelle mareggiate invernali. Così la recensione dell’Espresso:

“Paolo Maggiani impugna la fotocamera, imposta tempi di posa prolungati, e in una danza che gli nasce dentro, si muove intorno al fuoco: il suo atto è creativo, muove la fotocamera come fosse un pennello, ne immagina i percorsi in aria; combinazioni, abilità e armonia innata nell'autore diventano fattore essenziale all'autenticità della sua creazione. Sperimenta, nell'indeterminazione della casualità nasce la scoperta. In tutti gli scatti realizzati quella sera da Paolo Maggiani, la luce calda del fuoco è come svelasse un'anima, nella cui traccia è impressa un’immagine, la cui forma sorprende; assurge ad una sorta di visione, di un suo particolare stato d'animo avuto allora, il suo percepire, una profonda ricerca nel mistero. Paolo Maggiani il fotografo che fa ballare la luce.”

Paolo Maggiani, carrarese del 1964 vive e lavora in Toscana a Carrara in stretta simbiosi con il paesaggio e le peculiari cave di marmo. La sua fotografia attenta all’analisi dei particolari che sfuggono all’occhio;

attraverso personali inquadrature e prospettive, mette in risalto le forme, i colori e i loro contrasti

e armonie. Con la sua paziente presenza riesce a cogliere le sfumature degli scenari naturali e urbani e il loro rapido modificarsi causato dall’evolversi della luce nel ciclo diurno e stagionale.

Nelle sue fotografie c’è un qualcosa di primordiale e di essenziale che rivela l’essere più profondo delle cose, e che conferisce loro una vera e propria vita specifica e un valore inestimabile.

Dalle sue visioni prospettiche viene messa in risalto la relazione che le lega, facendo apparire in un tutt’uno armonioso il mondo che siamo soliti vedere come disarticolato, integrando tra loro lavoro umano e natura.

Ha esposto in personali a Carrara, Genova, Lucca, Milano, Viareggio: Forme di Marmo, Viaggio con Dickens, SpectraFire, Marmo in Guerra, Vita di Marmo, Porto memorie, Angeli in volo, Cielo indiviso, Immaginariamente. Progetta e realizza gli allestimenti, integrando varie forme d'arte, poesia, musica e danza e pubblica libri fotografici e cataloghi d'arte.

In collettive: Milano Photo_Festival, Spazio Tadini, Parkour Carrara, White Carrara Downtown, Centro Arti Visive Pietrasanta, Fiaf, Spazio23_fotografia contemporanea, MuSa_Pietrasanta, Circuito-Off Lucca.