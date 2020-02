Cultura



Marzia Dati analizza un capitolo di "Martin Chuzzlewit"

sabato, 29 febbraio 2020, 09:17

L’appuntamento per tutti gli appassionati di Dickens e di letteratura inglese è per domenica primo marzo alle ore 17,30 presso la sede della Dickens Fellowship a Carrara in Via Carriona 41 per la conferenza “Gli Stati Uniti attraverso gli occhi di Charles Dickens: un' analisi linguistica e storico-letteraria del XVI capitolo di Martin Chuzzlewit" che sarà tenuta dalla presidentessa della Dickens Fellowship di Carrara, Marzia Dati. L’incontro prenderà in esame gli aspetti stilistici e formali del testo in lingua originale per poi passare ad un'analisi ermeneutica del testo al fine di rintracciare gli interessanti rapporti tra Inghilterra e Stati Uniti nell'Ottocento. L'incontro, aperto a tutti , è un'occasione per chiunque desideri approfondire e mantenere la lingua inglese. Sarà inoltre presentato il ricco calendario di iniziative culturali che la Dickens ha organizzato da marzo a giugno.