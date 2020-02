Cultura



Mostra fotografica di Maresa Lithgow

giovedì, 13 febbraio 2020, 13:41

L’esposizione ha a tema la dimensione della vita urbana della grande metropoli esplorata da Lithgow attraverso particolari punti di vista fotografici, per immortalare scorci, oggetti, soggetti, situazioni della città comunemente ignorati per l’assuefazione all’ambiente di vita e delle sue particolarità, indotta dalle routine della quotidianità.

Il titolo dell’evento, UrbanLove - amore urbano - prende le mosse dal condiviso sentimento che porta due soggetti a riconoscersi gradualmente attraverso la scoperta delle rispettive personalità delle quali gli stessi innamorati esaltano le caratteristiche congeniali alla vita in comune. Così la fotografa Maresa Lithgow, nel suo peregrinare in diverse grandi città per motivi essenzialmente turistici, coglie attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica aspetti del vivere urbano, dei suoi protagonisti e delle sue strutture, normalmente nascosti, che ripresi secondo modalità che ne esaltano la combinazione estetica ed il valore comunicativo, diventano capaci di parlare al cuore con inaspettato calore e colore generando irripetibili sentimenti di affetto, ricordo e nostalgia. Amore urbano, appunto.

Note sull’Artista:

Maresa Lithgow insegna inglese a generazioni di giovani di Massa, la città dove vive . Il suo percorso personale e intellettuale passa attraverso tre culture quella italiana anglosassone e spagnola, l’amore smisurato per le lingue e il passaggio costante tra il continente americano ed europeo. La fotografia ha rappresentato, in particolare dopo la morte della madre, il tentativo di lenire il dolore causato dalla inevitabilità della vita. Le sue foto di città cercano un filo conduttore tra pensiero e realtà mettendo in pratica la sua personale versione del metodo mitico del modernismo di inizio ventesimo secolo . Le sue immagini sono un racconto, tanti racconti e , forse, nessun racconto.

Per visionare le opere di Maresa Lithgow che saranno esposte, prego riferirsi al link del minisito appositamente realizzato:

https://maresa-lithgow.jimdosite.com