Nell'atrio del comune la mostra su Norma Cossetto per ricordare le vittime delle foibe

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:45

L’assessore al sociale e alle pari opportunità del comune di Montignoso Podestà e Angela Borghini hanno presentato il corso di formazione rivolto ai giovani dai 15 ai 30 anni della provincia di Massa-Carrara

giovedì, 6 febbraio 2020, 13:27

Martedì 11 e mercoledì 12 febbraio, alle ore 21.00 (anche in matinée per le scuole il 12 febbraio, ore 10.30), la rilettura di un grande classico: l’attore e regista Valter Malosti porta in scena “Molière / Il Misantropo (ovvero Il nevrotico in amore)”

giovedì, 6 febbraio 2020, 13:10

E’ salito sul palco dell’Ariston quasi mezz’ora dopo la mezzanotte quando i pur tantissimi amici, fans ed estimatori suoi concittadini erano ormai tramortiti dal bisogno di sonno e da uno spettacolo, quello del Festival di Sanremo che per sfruttare al massimo gli introiti pubblicitari diluisce e dilunga il format in...

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:49

Si inaugura sabato 8 febbraio alle ore 18 la mostra "Lezione Riflessa... Identità creativa" a Palazzo Ducale a Massa, sale dell'ex Presidenza della Provincia di Massa Carrara, in Piazza Aranci

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:45

Il team della Reumatologia dell'Azienda USL Toscana nord ovest dell'ambito di Massa e Carrara, diretta dal dr Giancarlo Tartarelli, ripete, dopo il successo della prima edizione, il corso che ha ottenuto 9 crediti formativi, dedicato ai medici chirurghi, che permette di acquisire le conoscenze e le abilità necessarie all'utilizzo delle...

mercoledì, 5 febbraio 2020, 23:05

Il ciclo di proiezioni arrivato al suo quarto appuntamento propone, giovedì 6 febbraio, “Rosso come il cielo”,di Cristiano Bortone, con Luca Capriotti, Paolo Sassanelli, Marco Cocci, Simone Colombari, Rosanna Gentili