Cultura



Parte corso di formazione per assistenza malati oncologici organizzato da “Il volto della Speranza”

venerdì, 31 gennaio 2020, 17:58

E’ una scelta che presuppone sempre una vocazione ma che necessita di una preparazione adeguata data la delicatezza richiesta dalle situazioni in cui viene esercitata. Non è un ruolo facile quello del volontario per l’assistenza ai malati oncologici e per questo, l’associazione Il Volto della Speranza, da anni organizza corsi di formazione che preparino adeguatamente i volontari a ciò che si troveranno ad affrontare fornendo un bagaglio di conoscenze, competenze e strumenti. Il Volto della Speranza ODV è una associazione nata a Carrara nel 1982, grazie a un gruppo di donne operate al tumore al seno e ad alcuni medici che hanno sentito la necessità di condividere le loro esperienze, unendosi ad altre persone per affrontare, con spirito di solidarietà e in modo concreto, il problema della malattia oncologica. Oggi l'associazione si occupa di prevenzione e di sostegno ai pazienti oncologici, grazie al lavoro di volontarie e volontari che garantiscono quotidiana- mente la loro presenza nei DH oncologici di Carrara, Fivizzano e Pontremoli, nella degenza dell'Ospedale Apuane e all'Hospice della Don Gnocchi di Marina di Massa. Nel corso degli anni, inoltre, il Volto della Speranza ha finanziato numerose borse di studio per giovani medici, biologi e fisioterapisti ed ha acquistato molti macchinari e arredi per i reparti di Oncologia e Radioterapia. Gli ultimi acquisti sono stati due macchinari, uno per l'Oncologia di Carrara e uno per l'Oncologia di Pontremoli, provvisti di caschi refrigeranti per prevenire o ridurre l'alopecia da chemioterapia.

Il prossimo corso per diventare volontario per l’assistenza dei malati oncologici del Volto della Speranza sarà articolato in sette incontri che si svolgeranno presso la sede della Croce Bianca di Aulla e in un tirocinio guidato presso il reparto di Oncologia dell’Ospedale di Carrara, Pontremoli e Fivizzano. I partecipanti potranno disporre del materiale didattico e al termine del corso riceveranno un attestato di partecipazione. Questi gli argomenti che verranno affrontati nel sette incontri: Aspetti legali e organizzativi dell’Associazione Il volto della Speranza; Il percorso Oncologico; Aspetti psicologici (conoscenza delle reazioni psicologiche e dei principali bisogni del malato e dei familiari) ; La patologia oncologica dal punto di vista medico; L'allestimento e la preparazione dei farmaci chemioterapici; Le cure di fine vita; Progetto Comunque belle; Principi di igiene e cura dell’aspetto fisico.

Il corso si terrà tutti i mercoledì dalle 15 alle 17 a partire dal 5 febbraio

Ecco il programma completo del corso:

5 febbraio: Presentazione del Corso Roberta Crudeli, Presidente Volto della Speranza dottor Andrea Mambrini, Direttore Oncologia Medica dottoressa Paola Pacetti, Responsabile DH Oncologici della Lunigiana

La cura della relazione: l'URP e i reparti dottoressa Laura Bruschi, Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

12 febbraio: I trattamenti della malattia oncologica dottor Alfonso Del Freo, Medico Oncologo dottoressa Paola Pacetti, Medico Oncologo-Ematologo

19 febbraio: Allestimento preparazioni farmaceutiche personalizzate dottor Giuseppe Taurino, Direttore Dipartimento del Farmaco Azienda USL Toscana Nord Ovest dottoressa Stefania Baldassari, Farmacista Ilaria Bugliani, Operatore Tecnico Farmacia Ospedaliera

26 febbraio: La terapia del dolore e cure palliative dottor Carlo Santarini, Responsabile Cure Palliative e Terapia del dolore

04 marzo:Aspetti nutrizionali del paziente oncologico dottoressa Roberta Tartarini, Biologa Nutrizionista L'attenzione all'aspetto cosmetologico durante i trattamenti oncologici, Progetto “Comunque Belle” Cristina Mazzoni, estetista Jessica Perini, etetista

11 marzo : l Principali bisogni psicologici del paziente e dei suoi familiari dottoressa Laura Bertagnini, psicologa

18 marzo: ll ruolo del Volontario all’interno dei reparti di Oncologia: accoglienza, ruoli, aspettative Roberta Crudeli, P.O. Percorsi Oncologici Manuela Simonini, Coordinatrice Infermieristica Oncologia DH

Per partecipare è necessario inviare la scheda d’iscrizione che si trova sul retro del volantino informativo entro il 31 Gennaio 2020.

Info: Segreteria dell’Associazione: dal lunedì al venerdì 9:00-12:00 tel. 0585 655369

E-mail: voltodellasperanzams@gmail.com