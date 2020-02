Cultura



Riconoscimento per il Centro Studi Mercurio di Marina

domenica, 16 febbraio 2020, 18:23

Centro studi e Formazione MERCURIO è il centro clinico multidisciplinare per la valutazione, la diagnosi e il trattamento di psicopatologie dell’età evolutiva e dell’età adulta, specializzato nell’abilitazione metacognitiva e nell’intervento psicoeducativo. Coordinato dalla dottoressa Raffaella Carla Ragaglini, con provvedimento ufficiale della Regione Toscana, datato 4 febbraio 2020, ha ottenuto l’accreditamento regionale che lo inserisce tra i soggetti privati che possono rilasciare diagnosi di disturbo di apprendimento, Disturbi Evolutivi Specifici e Bisogni Educativi Speciali con valore sanitario e legale anche nelle Università, nelle Scuole pubbliche, paritarie e private.

Anche a Massa Carrara, l’importante servizio offerto dalla locale Azienda Sanitaria, è oggi supportato da una offerta privata capace di rispondere alla richiesta in maniera altrettanto qualificata, tempestiva e legalmente riconosciuta.

Da fonti ufficiali si rileva che l’incidenza dei disturbi di apprendimento nelle scuole della provincia ammonta a 1185 certificati su19648 studenti frequentanti i tre ordini di scuola (dalla classe terza della scuola primaria alla classe quinta della scuola secondaria di II grado) pari all’1,66 per cento della popolazione studentesca. A questi dati vanno ad aggiungersi i casi sommersi, le difficoltà evidenti ma non ancora certificabili prima della terza classe della scuola primaria e quelli mai certificati ma, comunque, gestiti dalle scuole come bisogni educativi speciali; in questo ambito rientrano altre situazioni di difficoltà o disturbo del neurosviluppo non contemplati dalla legge 104 del ‘92. Il picco delle certificazioni e l’evidenza delle difficoltà pare evincersi in modo più sensibile con l’accesso alla scuola secondaria di primo grado.

I professionisti operanti nella struttura sono altamente qualificati e competenti nel fornire indicazioni utili alla personalizzazione didattica ed alla stesura dei documenti di programmazione utili a garantire il successo formativo degli studenti frequentanti i vari ordini di scuola, conformemente con quanto disposto dalla vigente legge 170del 2010 e indicazioni integrative. Il Team CsF Mercurio oltre all’equipe diagnostica è integrata da figure professionali capaci di rispondere alle più diverse esigenze di trattamento ed abilitazione oltre che ad occuparsi di formazione e progettazione mirata per operatori sanitari, scolastici ed aziendali in ambito di educazione alla salute e benessere psicologico e pedagogico.

L’équipe diagnostica è formata dalla dottoressa Monica Mascaretti - neuropsichiatra infantile, dalla dottoressa Raffaella Carla Ragaglini – psicologa e sessuologa e dal dottor Giacomo Lusuardi – logopedista: saranno loro a dover garantire il mantenimento dei rigorosi requisiti di aggiornamento continuo previsti e la scrupolosità operativa nell’emissione dei documenti sanitari ed opererà in collaborazione con i numerosi psicologi competenti nei vari aspetti relativi il ciclo della vita, operanti presso il CsF Mercurio, tra i quali, la dottoressa Martina Iardella ed il dottor Antonello D’Amato, la dottoressa Giovanna Franceschini, il dottor Marco Dennis Santacroce, la dottoressa Maura Grasselli, la dottoressa Carlotta Ciampi oltre al noto psichiatra dottor Giuseppe Agrimi, alle altre figure professionali quali: la dottoressa Simona Caminati – pedagogista, la dottoressa Silvia Ghelardi – laureata in scienze dell’infanzia, la dottoressa Eleonora Benassi - esperta nel supporto didattico, ed i diversi tutor degli apprendimenti – esperti nei processi di abilitazione metacognitiva, ed altri professionisti della salute.

Centro Studi e Formazione Mercurio risponde alle mail all’indirizzo: centromercuriocarrara@gmail.com ed è on line su facebook e al sito internet www.r2c.i