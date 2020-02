Sabato 8 febbraio al Teatro degli Animosi lo spettacolo “Socrate il sopravvissuto come le foglie”

Altri articoli in Cultura

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:36

"Il corpo di Polizia Municipale di Massa" questo il titolo del saggio che Franco Frediani ha dedicato al Vigili Urbani della città

venerdì, 7 febbraio 2020, 11:40

Ci saranno anche cinque artiste che sono state protagoniste, in diverse edizioni, della rassegna d'arte contemporanea ospitata, tra luglio ed agosto, nel piccolo borgo dei cavatori ai piedi delle bianche cave di marmo di Carrara, nella speciale galleria del più importante salone dedicato al restauro in programma dal 13 al...

venerdì, 7 febbraio 2020, 09:35

Ironia e sana provocazione: non c'era, probabilmente, modo migliore per rispolverare una canzone datata nei valori e nei contenuti come L'italiano di Toti Cutugno

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:59

Sarà posizionata nell'atrio del comune di Massa la mostra su Norma Cossetto, la storia di un'italiana vittima delle foibe, allestita con quindici tavole tratte dal fumetto "Foiba Rossa" di Emanuele Merlino e Beniamino Delvecchio, che sarà curata dalla sezione di Massa del comitato X Febbraio

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:45

L’assessore al sociale e alle pari opportunità del comune di Montignoso Podestà e Angela Borghini hanno presentato il corso di formazione rivolto ai giovani dai 15 ai 30 anni della provincia di Massa-Carrara

giovedì, 6 febbraio 2020, 13:27

Martedì 11 e mercoledì 12 febbraio, alle ore 21.00 (anche in matinée per le scuole il 12 febbraio, ore 10.30), la rilettura di un grande classico: l’attore e regista Valter Malosti porta in scena “Molière / Il Misantropo (ovvero Il nevrotico in amore)”