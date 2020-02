Cultura



Storia dell'acqua nel Sistema Solare

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:19

di mario ceccarelli

L'appuntamento pubblico serale del planetario di Marina di Carrara sarà dedicato questa settimana ad un tema solo apparentemente insolito: "Storia dell'acqua nel Sistema Solare". L'acqua è infatti una componente essenziale per la vita, ed un composto relativamente comune e facile da ritrovare nell'universo, dato che coinvolge gli atomi dell'elemento più comune nell'universo stesso (l'idrogeno) e il terzo elemento per diffusione, l'ossigeno, che viene liberato da molte stelle, come "prodotto di scarto" nella loro evoluzione. Abbiamo quindi trovato acqua, prevalentemente allo stato di ghiaccio o come vapore, in nubi stellari, nell'atmosfera di alcune stelle particolarmente fredde, nei pianeti che si vanno via via trovando attorno alle stelle, eccettera.

Nel nostro sistema solare infatti l'acqua è un composto chimico relativamente diffuso. E' stata ritrovata, oltre che sulla Terra, in corpi celesti quali comete, asteroidi, satelliti di Giove, ed in tracce più o meno significative su Marte o sulla Luna, anche se è soltanto sulla Terra che l'acqua risulta sottoposta ad un ciclo (con passaggi continui dallo stato solido-liquido-gassoso) che la rende utile per forme di vita come noi attualmente la conosciamo.

Nella lezione si vedrà l'attuale e passata presenza di acqua nei corpi del sistema solare, come questa presenza abbia condizionato l'evoluzione dei corpi stessi e quale potrebbe essere il destino futuro di questo composto chimico essenziale alla vita sul nostro pianeta.

Dopo la lezione teorica ed alcune simulazioni dei movimenti della volta celeste sotto la cupola del planetario, a fine serata sarà possibile l'osservazione, meteorologia permettendo, degli oggetti astronomici (stelle, costellazioni, ammassi) visibili nel cielo di questo periodo, fra cui la Luna. Appuntamento quindi questo venerdì (ore 21:15), 7 febbraio, presso il planetario comunale "A. Masani" di via Bassagrande 47 a Marina di Carrara.

Data la capienza limitata dei locali, è gradita la segnalazione della propria partecipazione, via sms o telefono, al 333 1731533, o tramite la mail del planetario stesso: planetario@comune.carrara.ms.it.

Nell'immagine: una foto della Cometa Hale Bopp, che illuminò i nostri cieli per più di un anno, nel 1997. Quasi la metà della massa di una cometa è composta da ghiaccio d'acqua (foto GAM)