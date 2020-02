Cultura



Teoria e pratica della terapia infiltrativa locale in Reumatologia: a Carrara un nuovo corso per formare i medici

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:45

Il team della Reumatologia dell'Azienda USL Toscana nord ovest dell'ambito di Massa e Carrara, diretta dal dr Giancarlo Tartarelli, ripete, dopo il successo della prima edizione, il corso che ha ottenuto 9 crediti formativi, dedicato ai medici chirurghi, che permette di acquisire le conoscenze e le abilità necessarie all'utilizzo delle infiltrazioni.



Il corso, rivolto ai medici di medicina generale, partirà sabato 22 febbraio 2020, con una prima parte teorica che vedrà il contributo delle dottoresse Franca Storino, Paola Giorgieri e Cristina Bernardoni e proseguirà con una parte pratica, che si concluderà il prossimo 28 aprile. Nella parte pratica, che viene realizzata durante la normale attività ambulatoriale, che si svolge nel Centro polispecialistico di Carrara, dove è situata la Reumatologia, vengono eseguite infiltrazioni in varie sedi anatomiche. Alla seduta sono presenti: il medico reumatologo, l'infermiere e i medici di medicina generale (due per volta).



Il medico di medicina generale, una volta imparate le tecniche necessarie, potrà così applicare le stesse nel proprio ambulatorio, a beneficio dei propri pazienti.



La terapia infiltrativa locale costituisce una preziosa e spesso indispensabile opzione terapeutica in numerose affezioni dell'apparato locomotore.



Le infiltrazioni, infatti, risultano essere un'arma vincente in campo reumatologico. Nelle artriti, nell'artrosi, nelle entesiti, nella fibromialgia, nelle sindromi da intrappolamento e nelle periartititi, queste terapie rappresentano spesso soluzioni risolutive.



"Le infiltrazioni - spiega Tartarelli - in alcune patologie sono di grande aiuto ai pazienti e riducono o eliminano l'utilizzo di altre strategie terapeutiche. Per questo, insegnare ai medici di famiglia questa tecnica, produce un vantaggio immediato nella cura dei pazienti, con grande soddisfazione dell'intero sistema sanitario".