Cultura



Tutti i nuovi appuntamenti de “Il Noir in tutte le Salse”

mercoledì, 5 febbraio 2020, 16:00

Proseguono gli incontri con gli scrittori di noir (e non solo) a seguito del successo che sta riscuotendo la rassegna Il Noir in Tutte Le Salse che ormai sono diventata un appuntamento fisso e continuativo.

La nuova stagione ha preso il via sabato 25 gennaio, ore 18.00 con la scrittrice toscana Patrizia Rasetti che ha presentato il suo ultimo romanzo Un concerto sconcertante (Carmignani editore), presso la libreria Mondadori Bookstore Massa.

Grande successo per la Signorina Gemma Galleschi, il personaggio letterario nato dalla penna di Patrizia Rasetti, arrivato ormai alla quinta avventura.

La Rasetti è tornata a Massa dopo il successo riscosso la scorsa estate a Villa Cuturi, Marina di Massa, ed ha entusiasmato l’attento pubblico con racconti di una Cascina dei primi del 1900 parlando luoghi, personaggi, modi di vivere, mestieri anche dimenticati e di un personaggio, la Signorina Gemma, appunto, che è sempre un passo avanti ai tempi grazie alla sua determinazione, furbizia ed intelligenza. Un giallo storico adatto anche ai ragazzi, motivo per il quale la Rasetti ha raccontato di essere stata invitata in scuole medie e superiori per far conoscere i suoi romanzi agli studenti, che l’hanno sempre accolta con grande entusiasmo.

La rassegna si è arricchita di 7 nuovi appuntamenti da gennaio ad aprile 2020 ed è stata organizzata dall’ASSOCIAZIONE L'ISOLA DI CALIPSO ODV in collaborazione con la libreriaMONDADORI BOOKSTORE MASSA, con il patrocinio del Comune di MassaAssessorato alla Cultura.

Le date, i protagonisti e di libri dei prossimi incontri sono i seguenti:

8 febbraio ore 18,00 LUIGI BICCHI, Quarantotto ore per Casati (Betti editore),

22 febbraio ore 18,00 ALICE BASSO, Un caso speciale per la ghostwriter (Garzanti editore).

14 marzo ore 18,00 MARCO BUTICCHI, Stirpe di navigatori (Longanesi editore).

28 marzo ore 18,00 PIERGIORGIO PULIXI, L'isola delle anime (Rizzoli).

4 aprile ore 18,00 MAURIZIO DE GIOVANNI, Nozze (Einaudi), location da concordare, Palazzo Ducale SU PRENOTAZIONE o altra location se le prenotazioni sono superiori a 50.

18 aprile ore 18,00 VINCENZO GALATI, Beata gioventù (Oakmond publishing).

Gli appuntamenti con il Noir si svolgeranno tutti presso la libreria MONDADORI BOOKSTORE MASSA ad eccezione di quello con Maurizio De Giovanniche si terrà a PALAZZO DUCALE, P.za Aranci, Massa e saranno condotti da Alessandra Cenci Campani.

A partire da questa edizione, talvolta gli incontri vedranno la partecipazione alla conduzione anche di Laura Lazzarini, avvocato e co-fondatrice, insieme ad Alessandra Cenci, dell’Associazione L’Isola di Calipso ODV.

Per le prenotazioni (obbligatorie e già aperte) all’incontro con Maurizio De Giovanni e per tutte le informazioni riguardo l’evento, è possibile rivolgersi direttamente ad Alessandra Cenci Campani al numero 320 0450661.

Sabato prossimo sarà dunque la volta di LUIGI BICCHI, senese, che presenta il suo quinto romanzo della serie del Maresciallo Casati Quarantotto ore per Casati (Betti editore).

Sono i giorni in cui Casati presta servizio a Siena al Comando provinciale, essendo stato promosso maresciallo maggiore. Un momento di poesia, raccogliere dei fiori in un bosco del senese per la sua Marisa, porta invece il maresciallo Casati a dover bruscamente tornare alla dura realtà, ovvero la scoperta di un cadavere nascosto in un buco.

Momenti frenetici dunque per magistrati ed investigatori, non si vuole che la città cada nel panico ma Casati, con molta pazienza e grande intuito, darà un importante contributo.

Non mancano episodi legati al passato dell’amato Maresciallo Casati …..

QUARANTOTTO ORE PER CASATI è la quinta avventura del popolare maresciallo di Murlo, piccolo borgo medievale in provincia di Siena, ma questa volta la storia si svolge per lo più a Siena con….divagazioni in altre località della nostra bella Toscana.

La rassegna si arricchisce di nuovi libri, alcuni dei quali appena usciti e di scrittori che per la prima volta faranno tappa a Massa.

E’ questo un modo per avvicinare le persone alla lettura che ha avuto un buon riscontro di pubblico ed un interesse in crescita sia per il format utilizzato sia per come vengono condotti gli incontri. Non mancheranno curiosità riguardanti i romanzi ed i vari personaggi ed i soliti aneddoti, raccontati dagli stessi scrittori ai quali ormai i lettori sono abituati.