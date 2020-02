Cultura



Un nuovo appuntamento con la stagione di prosa alla sala Garibaldi

giovedì, 6 febbraio 2020, 13:27

Martedì 11 e mercoledì 12 febbraio, alle ore 21.00 (anche in matinée per le scuole il 12 febbraio, ore 10.30), la rilettura di un grande classico: l’attore e regista Valter Malosti porta in scena “Molière / Il Misantropo (ovvero Il nevrotico in amore)”.

L’artista, che firma anche l’adattamento al fianco di Fabrizio Sinisi, riparte dal capolavoro del titolo, allestito per la prima volta nel 1666: una commedia amara e filosofica, anomala e profetica, secondo molti il capolavoro di Molière – «un classico del Novecento», scrive Cesare Garboli, «scritto tre secoli fa». Il Misantropo è un testo totalmente “al presente”, violento, potente, perturbante, sul confine sottile e misterioso tra la farsa e la tragedia. Valter Malosti immagina un percorso in cui la recitazione si apra improvvisamente al canto, nella consapevolezza di quanto lo stesso Molière, proprio in quegli anni, desse importanza all’elemento musicale. Il risultato è uno spettacolo capace di includere e coinvolgere in un unico evento non solo le diverse arti, ma anche i generi e i sentimenti più diversi: dalla tristezza all’euforia, dalla denuncia sociale, all’ossessione metafisica.

Versione italiana e adattamento Fabrizio Sinisi e Valter Malosti, con Valter Malosti, Anna Della Rosa e con Sara Bertelà, Edoardo Ribatto, Paolo Giangrasso, Roberta Lanave, Matteo Baiardi, Marcello Spinetta, Produzione TPE – Teatro Piemonte Europa/Teatro Carcano Centro D’arte Contemporanea/ Luganoinscena in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Per la prevendita la biglietteria della Sala Garibaldi, in via Verdi, è aperta venerdì 7, sabato 8 e lunedì 10 febbraio, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 17.00 alle 18.30, mentre nei due giorni di spettacolo, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 18.00 alle 21.00.

Nelle giornate di apertura della biglietteria è possibile acquistare anche i biglietti per la stagione di spettacoli in corso al Teatro degli Animosi, che ospiterà sabato 8 febbraio, “Socrate il sopravvissuto. Come le foglie” e poi il primo marzo “Kobane calling on stage”, il 19 marzo “La natura delle cose”; il 24 marzo “The opera locos, international comic opera show”, il 29 marzo “La gaia scienza-la rivolta degli oggetti”, il 31 marzo “Graces” e, infine, il 18 e 19 aprile “L’italiana in Algeri”.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Cultura del Comune, tel. 0585/641393-419. Sala Garibaldi, via Verdi, Carrara, tel. 0585/777160 salagaribaldi@comune.carrara.ms.it www.comune.carrara.ms.it; www.toscanaspettacolo.it.

facebook.com/teatrosalagaribaldicarrara; facebook.com/visitacarraracomunedicarrara