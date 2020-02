Cultura



"Vita" l'opera d'arte donata al NOA dal maestro Ottaviani

domenica, 16 febbraio 2020, 10:35

di rossella barattini

Un'opera d'arte chiamata "Vita", il capolavoro del famoso maestro Giuliano Ottaviani, che con le sue figure belle e sinuose, da questa sera abbellirà l'atrio del Nuovo Ospedale Apuano e aiuterà ad apprezzare la bellezza della vita. Un dono molto apprezzato da tutti che grazie all'associazione LILT ha potuto concretizzarsi e trovare casa nell'atrio dell'ospedale.

All'evento di inaugurazione il maestro Ottaviani è stato introdotto dall'esperta d'arte, Claudia Ghirardello, grande estimatrice dell'artista, che ha ricordato quanto il lavoro in campo ospedaliero sia delicato e di quanto l'arte possa avere un impatto positivo su questo ambiente.

"Ai nostri giorni, ormai l'ospedale non cura soltanto il fisico ma anche lo spirito - ha spiegato Claudia Ghirardello - Creare dei momenti di benessere è veramente importante per ognuno di noi. L'arte è appunto uno spunto per trovare benessere, in quanto terapeutica".

Un'opera descritta dall'esperta come vera essenza di vita, in cui i volti di un uomo e una donna vengono messi in risalto, un'opera che ricerca la bellezza anche ispirandosi a Venezia, città cara all'artista.

"Sono abituato a esprimermi con il linguaggio dell'arte - ha dichiarato l'artista - Noi arriviamo al mondo attraverso il dolore e partiamo da questo mondo attraverso il dolore, tutto il resto e le interpretazioni sono filosofia. L'arte aiuta e stimola, non interviene, è inconscia. In realtà la vedi e non te ne accorgi, ma te la porterai sempre dentro".

Durante la presentazione, con l'aiuto di carboncino e pennellate di caffè, ed accompagnato dalla musica di Adele Casotti e Luca Medusei, lo stesso Giuliano Ottaviani si è fatto ammirare durante la stesura estemporanea di alcune tavole.

Durante la presentazione dell'opera "Vita" hanno portato i saluti anche Giacomo Bugliani, consigliere regionale, il dot. Giulio Biselli e Pietro Bianchi, nuovo presidente dell'associazione LILT.