Cordelia Von den Steinen Cascella ospite della rassegna “Arte al Femminile” il 4 marzo a Palazzo Binelli

lunedì, 2 marzo 2020, 17:07

Un’ospite prestigiosa per celebrare al meglio la festa della donna: la scultrice di fama internazionale Cordelia Von den Steinen Cascella si racconterà nel terzo incontro della rassegna culturale “Arte al femminile” organizzata da da Soroptimist International di Apuania, che si terrà mercoledì 4 marzo, alle 18, a Palazzo Binelli.

Cordelia Von den Steinen Cascellaè una delle scultrici più note nel panorama internazionale. Nata a Basilea, nella Svizzera francese, dopo gli studi presso il Liceo e la Scuola di Arte e Mestieri, nel 1963 si iscrive all'Accademia di Brera sotto la guida del grande maestro Marino Marini. Nel 1965, grazie ad una borsa di studio del Museo d'Arte di Basilea, lavora per un anno a Roma e l’anno successivo, in visita a Carrara, conosce Pietro Cascella che diventa suo marito. Dal loro matrimonio nasce nel 1972 il figlio Jacopo, anch'egli artista affermato. Per anni ha lavorato a Pietrasanta col marito ad eccezione di un anno trascorso a Parigi lavorando nella Cité des Arts. Dal 1977 col marito e il piccolo Jacopo si trasferisce nel castello della Verrucola di Fivizzano. Ha insegnato disegno e scultura, ha realizzato costumi teatrali e gioielli e sono tantissime le sue opere, pubbliche e private, sparse in tutto il mondo. Ha dedicato un'attenzione profonda al mondo femminile con una prodigiosa capacità nel coglierne tratti psicologici, elementi della vita quotidiana e del lavoro. Ha ideato e promosso l'istituzione di "Fuga dal Museo", museo diffuso dedicato all'arte scultorea di Pietro Cascella presente sul territorio di Pescara. Vive e lavora fra Fivizzano e Pietrasanta. Svolge un'intensa attività espositiva in Italia e all'estero. L’ approccio all’arte della scultura della Von den Steinen è originale e inconfondibile e potente è l’effetto plastico delle terrecotte e dei bronzi che rappresentano gli scenari del quotidiano femminile: le tavole imbandite, le tessiture, i gomitoli in mezzo ai quali si stagliano figure esemplari nella loro apparente normalità. Figure che acquistano un tono monumentale anche nei piccoli formati e che attraverso la quotidianità dei valori rappresentati riescono a riflettere anche una proiezione esistenziale. L’esperienza dell’ascolto delle vicende artistiche di Cordelia Con Den Steinen è un’opportunità imperdibile per dialogare con una sezione importante della storia artistica delle donne, sia come autrici che come soggetti.