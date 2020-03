Coronavirus, sospesa attività dei teatri di Carrara

Altri articoli in Cultura

giovedì, 5 marzo 2020, 16:19

L'incontro di questo venerdì, 6 marzo, al planetario, sarà un'occasione, in prossimità della Giornata Internazionale della donna, per conoscere l'importanza del contributo femminile in astronomia

mercoledì, 4 marzo 2020, 16:13

Slittano i Campionati Italiani della Geografica. Ad annunciarlo il professor Riccardo Canesi (SOS Geografia)

martedì, 3 marzo 2020, 12:07

Ditegli sempre di sì, in scena alla Sala Garibaldi di Carrara sabato 7 e domenica 8 marzo, è uno dei primi testi scritti da Eduardo de Filippo, un’opera vivace, colorata il cui protagonista è un pazzo metodico con la mania della perfezione

martedì, 3 marzo 2020, 08:25

In Giappone, nell’ultima settimana di febbraio, “Il libro nella gerla, Storia di Montereggio il Paese dei librai” è ancora sulla cresta dell’onda

lunedì, 2 marzo 2020, 19:16

Lo scatto intitolato "L'attesa" vince il terzo premio alla quinta edizione del Concorso Fotografico "Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti"e diventa il logo della locandina della mostra "Terra Tostada" in esposizione nelle sale della ex presidenza di Palazzo Ducale a Massa, dal 7 al 15 marzo

lunedì, 2 marzo 2020, 17:07

Un’ospite prestigiosa per celebrare al meglio la festa della donna: la scultrice di fama internazionale Cordelia Von den Steinen Cascella si racconterà nel terzo incontro della rassegna culturale “Arte al femminile” organizzata da da Soroptimist International di Apuania, che si terrà mercoledì 4 marzo, alle 18, a Palazzo Binelli