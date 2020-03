Cultura



In Giappone “Il libro nella gerla” è ancora sulla cresta dell’onda

martedì, 3 marzo 2020, 08:25

In Giappone, nell’ultima settimana di febbraio, “Il libro nella gerla, Storia di Montereggio il Paese dei librai” è ancora sulla cresta dell’onda.

Alla trasmissione radiofonica “Good neighboors” di Radio FM J-Wave, condotta da Chris Tomoko, è stata invitata la scrittrice giapponese Yoko Uchida per parlare di Montereggio, del libro e dei 23 giovani scrittori della scuola primaria “L. Galanti” dell’Arpiola ma, anche, dell’ispirazione che ha dato vita al libro, delle storie raccontate e del loro significato.

Ma, ancora, come sottolineato dalla Pro Loco di Montereggio, appena ieri è pervenuta notizia che il Bollettino delle biblioteche scolastiche di Tokyo ha selezionato “Il libro nella gerla” come testo consigliato per gli studenti delle scuole elementari, medie ed i licei.

Nell’articolo di presentazione si conferisce particolare rilevanza per tale scelta al modo appassionato con il quale il libro è stato scritto, al suo contenuto, portatore di un messaggio di speranza e di riscatto e perché consente di conoscere ed approfondire un aspetto diverso della cultura e della società italiana.