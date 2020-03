Cultura



Le serata settimanali del planetario libere su Internet

venerdì, 13 marzo 2020, 09:38

di mario ceccarelli

Si rende disponile a continuare on line il suo rapporto coi visitatori del planetario anche il GAM (Gruppo Astrofili Massesi), che gestisce il planetario comunale "A. Masani" di Marina di Carrara.

In particolare in occasione degli incontri che erano previsti il venerdì sera da qui al 3 aprile, il GAM metterà liberamente a disposizione sulla pagina Facebook "GAM - Gruppo Astrofili Massesi" una breve sintesi della lezione prevista per quella data, mentre i relatori delle singole lezioni saranno disponibili dalle 21:30 alle 23:00 a rispondere a domande e dubbi sul tema, nei commenti sotto al post oppure via messaggio privato.

Ci sembra un piccolo aiuto ad impiegare utilmente e "socialmente" il tanto tempo libero che la situazione da qui al 3 aprile ci mette a disposizione. Magari per conoscere anche le attività del gruppo, del planetario e sciogliere proprie curiosità astronomiche.

Un cordiale appuntamento a questo venerdì, 13 marzo alle ore 21:30 quindi col tema "La radiazione cosmica di fondo", in cui si "parlerà" di cosa sia, come è stato trovato e che informazioni ricaviamo dal residuo attuale di 3 °K, ovvero ciò che resta dell'immensa energia liberatasi a seguito dell'origine dell'Universo al momento del "Big Bang".

I venerdì successivi gli argomento saranno "Shakespeare e l'astronomia" (20 marzo), "Astronomia e linguaggio"(27 marzo) e "Il cielo di Primavera" (3 aprile).