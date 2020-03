Cultura



VII° campionato studentesco di giochi di logica: i finalisti

venerdì, 27 marzo 2020, 21:02

L’organizzatore del campionato di Giochi di Logica, Alberto Fabris, rendendo noti i risultati ottenuti dagli studenti della nostra provincia che hanno partecipato il 18 febbraio alla fase eliminatoria, ha nuovamente sottolineato che la nostra è stata la provincia dei record.

Oltre ad essere stata la provincia con il maggior numero di partecipanti (circa 900 studenti di scuole primarie, medie e superiori), porterà oltre 150 studenti all’ambita finale nazionale che, si spera, si svolgerà a Modena sabato 23 maggio (la finale è stata rimandata dal 4 aprile a causa dell’emergenza sanitaria in corso).

Alla fase eliminatoria del 18 febbraio 2020, organizzata dalla sede “Salvetti” dell’IIS “E. Barsanti” di Massa presso il parco della Comasca in località Ronchi, sono state disputate 7 gare distinte: 4 individuali (primarie 4° e 5° anno, medie, biennio e triennio delle superiori) e 3 a squadre (medie, biennio e triennio delle superiori).

Vediamo, categoria per categoria, i nostri 154 qualificati per la finale nazionale.

Categoria primarie: Albertini Niccolò, Bellè Giacomo, Bondielli Francesco, Umbri Giacomo (Dante Alighieri, Massa); Ceccarelli Petra e Soldani Ghennadij (Villette B, Massa), Ciuffi Jacopo, Macchiarini Francesco, Pisani Giacomo, Serafin Lidia (Marconi, Carrara); Posterli Edoardo e Ricci Rocco (Fucini, Massa); Tani Nicolò (Raffaelli-Cerreto, Montignoso).

Categoria medie individuali: Antonpaoli Andrea, Francini Filippo, Veronica Lucia (IC Malaspina, Massa); Babboni Linda, Benedetti Tommaso, Bortolan Iacopo, Brizzi Nicolò, Cattani Aurora (IC Carrara e paesi a monte, Carrara); Benassi Daniele, Botrugno Niccolò, Florio Gabriel (Dazzi, Carrara); Bertelloni Andrea, Fantoni Andrea, Massa Michele, Palla Ilaria, Pelliccia Matteo, Rubini Gabriele (Staffetti, Massa); Galletti Sara, Giannantoni Saverio, Segato Tobia (Alfieri-Bertagnini, Massa); Giorgi Martina e Manetti Francesco (Taliercio, Carrara); Matteo Massa e Tommaso Teani (Giorgini, Massa); Lippi Alessio (Parini).

Categoria medie a squadre: Giove (Alfieri-Bertagnini, Massa); I Fantastici 4, I Matemitici, I Pellicani, Non Importa il Nome (Dazzi, Carrara), Alga logica, Archimede Pitagorici (Staffetti, Massa), Gli scienziatrici (IC Carrara e paesi a monte, Carrara); I 4 moschettieri, 4 Brain ToGetHer (Taliercio, Carrara); Magneti italo-cinesi (IC Menconi, Carrara); No problem (Giorgini, Massa).

Categoria biennio individuale: Cannas Mauro, Cavalieri Nicola, Consigli Niccolò, Furlan Sebastian, Gentile Rosario, Martini Leonardo, Rizzuti Sofia (Marconi, Carrara); Paglini Andrea (Galilei, Carrara).

Categoria biennio a squadre: Gli addizionati dentro,le Scimmie instancabili, Numeri primi (Marconi, Carrara); Hi Tori a pois(ni) (Galilei, Carrara); Squadra X (Zaccagna, Carrara); Tranfermier (Fermi, Massa).

Categoria triennio individuale: Benassi Niccolò, Coppelli Tommaso, Domenichelli Arianna e Tonazzini Sofia (Marconi, Carrara);

Categoria triennio a squadre: I Pilastri della Logica (Repetti, Carrara), Ananas, Essesselunga, Houston abbiamo un problema, I Cavalieri Quantici, Per Fari Alberi ci vuole un Campo, Senza Senso (Marconi, Carrara); Cariche Positive (Liceo Artistico A. Gentileschi, Carrara).

L’elenco degli ammessi alla finale di Modena è stato inoltrato agli insegnanti referenti in ordine alfabetico (senza il relativo punteggio) nella speranza di poter organizzare, come lo scorso anno, in un clima di festa, una premiazione per i primi qualificati di ogni categoria a livello provinciale.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Addolorata Langella e le insegnanti, organizzatrici dell’evento, vogliono sottolineare la preparazione e la correttezza che hanno contraddistinto tutti i partecipanti al di là dei risultati conseguiti, e rivolgono ai Dirigenti Scolastici e ai docenti degli Istituti coinvolti un ringraziamento per la grande partecipazione, auspicando che il prossimo anno siano ancora più numerosi i duellanti a colpi di logica.

Tutti si uniscono per augurare un caloroso in bocca al lupo ai finalisti, nella speranza che la finale nazionale si possa effettivamente svolgere in occasione della Fiera Play di Modena.