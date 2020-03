Cultura



XXX Giornata Internazionale dei Planetari, apertura gratuita anche a Carrara

venerdì, 6 marzo 2020, 14:09

di mario ceccarelli

Domenica prossima, 8 marzo, in occasione della XXX Giornata Internazionale dei Planetari, anche il planetario comunale "A. Masani", posto in via Bassagrande 47 a Marina di Carrara, offrirà tre aperture gratuite per permettere a chiunque di avvicinarsi e conoscere le attività del planetario stesso. Le tre aperture, ciascuna della durata di un'ora, inizieranno alle ore 11, 16 e 17.

Riaperto al pubblico il 6 ottobre 2006, il planetario marinello, l'unico della nostra provincia, è da tempo riferimento per scuole, famiglie, turisti ed appassionati del cielo. I numeri parlano da soli: in meno di 14 anni dalla sua riapertura, il planetario ha ospitato, ad oggi, 1102 iniziative, con la partecipazione di 634 classi scolastiche, della nostra provincia ma anche da quelle di La Spezia, Parma, Reggio Emilia, Lucca e Torino, per un totale di 29760 presenze.

Il planetario è gestito dal Gruppo Astrofili Massesi, sulla base di una convenzione col comune di Carrara, ed oltre alla classica proiezione del cielo stellato sotto la cupola, offre la possibilità, all'esterno, di ammirare un modello in scala del Sistema Solare, 3 meridiane solari e, meteo permettendo, di poter osservare gli oggetti del cielo al telescopio.

In rispetto delle ultime norme governative, non sarà possibile ammettere più di 15 persone per ogni gruppo di visita. E' quindi obbligatoria la prenotazione, che potrà essere effettuata via telefono, whatsapp o sms al 333.1731533, o tramite l'indirizzo mail del planetario stesso: planetario@comune.carrara.ms.it

Nell'immagine: un gruppetto di famiglie durante una visita pomeridiana al planetario.