Cultura



Astronomia nelle arti figurative

martedì, 28 aprile 2020, 14:26

di mario ceccarelli

Ancora un appuntamento solo on-line per gli amici del planetario della nostra provincia e non solo, in attesa della riapertura che si spera possa arrivare presto. Il tema dell'incontro è questa volta "Astronomia nelle arti figurative". Della incredibile quantità di dipinti, sculture, architetture che ritraggono o fan riferimento agli oggetti o ai personaggi astronomici, verrà fatta una scelta limitata a pochi esempi, talvolta impensati, scelti per evidenziare i rapporti che ci sono sempre stati fra l'arte e il cielo. Dall'età della pietra fino ai giorni nostri, incontrando figure quali Giotto, Van Gogh, Raffaello, Mirò, Munch, dai templi egizi al futurismo e tanti altri.Non trascurando però alcune realizzazioni presenti nella nostra zona. L'appuntamento, come al solito, comparirà nella pagina Facebook del "GAM - Gruppo Astrofili Massesi" alle ore 21 di venerdì. Nella serata e poi nei giorni seguenti sarà possibile interagire col filmato esprimendo commenti, domande, suggerimenti.



Nell'immagine: la chiesetta altomedioevale di San Leonardo ad Tabernas Frigidas, posta attualmente non lontano da via Marina Vecchia a Massa. La sua architettura e il suo splendido portale (visibile, in copia, da qualche mese presso il Palazzo Ducale di Massa) potrebbero, col loro allineamento e nei loro giochi quotidiani di ombre nelle varie stagioni, riflettere alcuni specifici eventi astronomici del calendario, che ne potrebbero datare esattamente l'anno di costruzione, e che potrebbero essere nuovamente visibili se una copia venisse reinstallata in loco.