Conoscere le stelle e le costellazioni affacciandosi dal balcone di casa

giovedì, 2 aprile 2020, 13:54

Siamo giunti alla quarta settimana di incontri, forzatamente solo on line, del planetario comunale "A. Masani" di Marina di Carrara, in questo periodo di "tutti a casa" per il contenimento della diffusione del Covid-19.

La lezione di questo venerdì è dedicata alle costellazioni e ai principali oggetti astronomici visibili in questo periodo. Per poi, volendo, affacciarsi alla finestra o salire su un terrazzo, per riconoscerli anche nel cielo reale. La presentazione registrata sarà visibile on line sulla pagina facebook "Gruppo Astrofili Massesi" a partire dalle ore 20 di venerdì. Dalle 21:30 alle 23 sarà presente anche il curatore della lezione, cui potranno essere poste domande o richieste di approfondimento, cui verrà data, per quanto possibile, risposta nei post della pagina.

La cosa proseguirà anche nei successivi venerdì dedicati a: "Prospettive e pericoli per le nuove missioni spaziali, a 50 anni dalla vicenda dell'Apollo 13" (10 aprile), "Comete e asteroidi" (17 aprile). Dopo tale data saranno pree poi nuove decisioni.

Nell'immagine allegata: le sere del 2, 3 e 4 aprile il pianeta Venere, l'astro luminosissimo che vediamo ad ovest dopo il tramonto, sarà nelle posizioni indicate e permetterà di riconoscere l'ammasso stellare delle Pleiadi accanto a cui passerà quei giorni nel suo movimento apparente nel cielo. Le posizioni sono sovrapposte ad una immagine del 2012, anno in cui ci fu l'ultimo incontro fra Venere e le Pleiadi