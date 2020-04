Cultura



Fare cultura e promuovere il turismo ai tempi del Covid-19

lunedì, 20 aprile 2020, 16:46

Su iniziativa dell’Assessore Federica Forti, e in linea con la campagna “La cultura non si ferma # iorestoacasa” avviata dal MIBACT per promuovere attraverso la rete le iniziative digitali organizzate dai luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale, è stato creato un team del quale fanno parte i dipendenti del Settore Cultura e Turismo del Comune. Il gruppo di lavoro è attivo sulle pagine social Facebook e Instagram del Comune afferenti ai settori cultura e turismo: quella turistica Visita Carrara e quelle del Teatro degli Animosi, dei musei Carmi, Museo del Marmo e Mudac, quella della Biblioteca Civica C.V. Lodovici, con una programmazione settimanale.

Siamo partiti da Visita Carrara con la rubrica “Conosciamo Carrara attraverso le sue storie” un progetto ideato da Luca Marchi, che si occupa anche del montaggio video, preparato all’interno del Tavolo del Turismo tenuto dall’Assessore e dagli uffici. I Racconti sono l’insieme di voce, fotografia e illustrazioni degli artisti di Carrara e questa coralità dimostra che basta attingere a una ricchezza di fatto che già esiste sul nostro territorio per produrre insieme ottimi risultati.

E’ possibile seguire i racconti ogni martedì, alle ore 15.00, collegandosi alla pagina Facebook e Instagram Visita Carrara e anche alla pagina FB della biblioteca.

Le prime due storie sono online su Visita Carrara (fb e instagram) e hanno coinvolto Tiziana Guerra (Consigliere comunale e Presidente della commissione Sociale) che ha letto il brano illustrato dall’artista Enrica Pizzicori, “Ercole sulle Apuane alla scoperta del Marmo”, tratto da “Il Marmo, l’Uomo e la Memoria” di Rosa Maria Galleni Pellegrini. La seconda storia di Beniamino Gemignani che ha narrato personalmente la sua “Nascita di Carrara”, accompagnato dalle illustrazioni di Amira Romhein e dalle foto di Paolo Maggiani.

Martedì 21 aprile sarà la volta della “Leggenda di Aronte e la Sirena”, nella versione di Pietro Marchini, volontario lettore della biblioteca civica di Carrara. Voce narrante Andrea Carlesi, volontario lettore della biblioteca civica di Carrara, con illustrazioni dell’artista Miriam Sollai e le fotografie di Italian Pills (Michael Bertola) Martedì 28 aprile, verrà proposta “La leggenda della capra ferrata”, nella versione di Pietro Marchini con voce narrante di Lia Bedini, volontaria lettrice della biblioteca.

Una seconda iniziativa coinvolge Carrara come Città Creativa UNESCO e l’Associazione di Promozione Sociale OLTRE, con un progetto che risponde alla call “Creative Cities’ Response to COVID-19” lanciata da UNESCO per individuare buone pratiche di resilienza creativa durante la pandemia. Il progetto coinvolge gli artisti del circuito di Carrara Studi Aperti in un nuovo format digitale intitolato “Carrara Studi Aperti – Oltre il Lockdown”. Artisti residenti, o con laboratori a Carrara presenteranno, attraverso video interviste che saranno pubblicate online su Visita Carrara e sul canale YouTube degli organizzatori, a partire da venerdì 24 aprile, il proprio lavoro e si confronteranno con esperti dell’industria culturale e giornalisti su come la creatività possa supportare la comunità in questo difficile periodo, attraverso azioni concrete.

Inoltre, a breve, verrà trasformata la pagina FB del Teatro Garibaldi in pagina del teatro Animosi, dove sarà possibile vedere contributi realizzati in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Per quanto riguarda, invece, le pagine dei tre Musei comunali, sono in corso di nuova apertura e verranno pubblicati contenuti realizzati grazie alla collaborazione tra le Associazioni culturali attive sul territorio comunale e i Direttori.

La pagina Facebook della Biblioteca Civica C.V. Lodovici - Carrara è utilizzata per le attività di promozione della lettura sia attraverso MLOL, il portale su cui gli utenti iscritti possono prendere in prestito gratuitamente ebook, musica, film, consultare giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), sia proponendo quotidianamente una lettura per i bambini a cura dei volontari lettori.