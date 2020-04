Francesco Gabbani, il singolo "Viceversa" certificato platino

Altri articoli in Cultura

lunedì, 20 aprile 2020, 16:46

Su iniziativa dell’Assessore Federica Forti, e in linea con la campagna “La cultura non si ferma # iorestoacasa” avviata dal MIBACT per promuovere attraverso la rete le iniziative digitali organizzate dai luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale, è stato creato un team del quale fanno parte i dipendenti...

lunedì, 20 aprile 2020, 14:22

Giovedì 23 aprile, dal profilo Instagram di Piero Garibaldi, alle 18, l'ospite de "La Diretta Aggiornata" sarà Donatella Gabrielli

sabato, 18 aprile 2020, 13:28

La grande occasione per la Lunigiana di vedere dal vivo la Nazionale Cantanti affrontare una selezione di sindaci locali e membri dello staff del Premo Lunezia avrebbe dovuto essere oggi, ma lo tsunami coronavirus ha travolto, con l’obbligo all’isolamento sociale, tutti gli eventi pubblici

giovedì, 16 aprile 2020, 13:55

Venerdì sesto appuntamento "virtuale" col Planetario Comunale di Marina di Carrara. La lezione di questa settimana è dedicata alla conoscenza di "Comete e Asteroidi"

mercoledì, 15 aprile 2020, 14:12

La scuola non si è mai fermata; anche il Liceo Artistico Musicale F.Palma ha proseguito le lezioni, ci siamo organizzati e adesso la didattica a distanza è divenuta (purtroppo) normalità

lunedì, 13 aprile 2020, 17:32

Il trailer a sorpresa arriva in piena quarantena: sabato 18 aprile, alle 18, grande evento online – su Youtube e Facebook – per vedere insieme il trailer de "L'Uomo Samargantico". Davanti ai televisori, computer, tablet e cellulari: sarà un evento a distanza, ma reale, e ognuno potrà partecipare da casa...