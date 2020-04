Cultura



Giornata del libro, premio letterario per le scuole del territorio apuano

mercoledì, 22 aprile 2020, 14:36

Domani si celebra la giornata mondiale del libro. Come ogni anno, da tre anni a questa parte, la Dott.ssa Francesca Bianchi, in qualità di Presidente dell’associazione Bookcrossing Massa, organizza un premio letterario per le scuole del territorio apuano.



In questa terza edizione, il tema scelto per l’uscita del bando era “La mia città”. Mai tematica poteva rivelarsi più idonea al momento storico che stiamo vivendo. Purtroppo la premiazione delle scuole partecipanti verrà rimandata a data da destinarsi, ma si vogliono ringraziare in questa sede tutti coloro che ogni anno, credendo al progetto, partecipano attivamente. Parliamo delle scuole: materna San Martino, primaria Castagnola di Sotto, materna e primaria bilingue Il Cucciolo, nido Ass.ne Zecora, sezione laboratori artistici Ass.ne Zecora, materna e primaria Figlie di Maria Immacolata e primaria Menconi di Avenza.



Una buona parte degli elaborati erano già stati ritirati e pertanto già visionati dalla giuria composta dagli artisti Clara Mallegni e Marcello Podestà.



Il tema è piaciuto moltissimo ai bambini, i quali hanno espresso al meglio il loro desiderio per una città vivibile, pulita, felice, oltre ad aver scoperto, grazie agli insegnanti, gli importanti monumenti che caratterizzano la nostra storia.



Un progetto quindi trasversale, dall’arte, alla letteratura, alla storia e alla geografia.



Adesso niente di più vero poter tornare a vivere al meglio il nostro quotidiano, ove non solo i bambini sperano al più presto di poter nuovamente correre nei parchi, lo speriamo anche noi, quegli adulti che in cuor loro hanno capito che la parte migliore sia quella del fanciullino che c’è dentro ognuno.