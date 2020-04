Cultura



Il Grande Dibattito

mercoledì, 22 aprile 2020, 11:47

di mario ceccarelli

Il settimo incontro on line (causa la chiusura imposta dalle misure anti Covid-19) del planetario comunale di Marina di Carrara, sarà accessibile, sulla pagina facebook "gam - gruppo astrofili massesi", a partire dalle ore 21 del 24 aprile. Il titolo, enigmatico, sarà "Il Grande Dibattito".

Era martedì 26 aprile 1920, in pratica esattamente 100 anni fa, presso un auditorium del museo di storia naturale dello Smithsonian Institute a Washington, quando due astronomi esponevano le due diverse concezioni che si avevano allora dell'Universo. Chi lo vede limitato alla nostra Galassia, chi ritiene che sia enormemente più grande e che quelle nebulose a forma di spirale che si vedono in cielo siano altrettante galassie come la nostra. Come si usava allora i due scienziati (gli astronomi Harlow Shapley e Heber Curtis) esposero indipendentemente al mattino le due opinioni contrapposte, che furono poi discusse in contraddittorio col pubblico, nella serata. Nessun urlo fra i due, Sgarbi e Platinette non erano stati invitati, all'epoca non ci furono né vincitori né vinti. Avevano ragioni e torti tutti e due. L'opinione dei presenti si distribuì pressoché uniformemente fra le due ipotesi. E' questo che in astronomia è conosciuto come "Il grande Dibattito". Bastarono solo 3 anni e nuovi strumenti, nuove osservazioni demolirono per sempre ogni residuo di concezione di una importanza particolare da attribuire alla Terra, o al Sole o alla nostra Galassia.

Nell'incontro di questo venerdì verranno, teatralmente ricostruite, le posizioni (e le parole esatte) dei due astronomi. Un modo per conoscere realmente qual è il modo di procedere della scienza. Non verità assolute e immodificabili ma un procedere a piccoli passi, incespicando anche sugli errori, per avvicinarsi il più possibile (senza mai aver la pretesa di averla raggiunta definitivamente) alla realtà.

L'incontro sarà visibile on line a partire dalle ore 21 sulla pagina facebook del Gruppo Astrofili Massesi. Il curatore della lezione sarà disponibile (in diretta o nei giorni successivi) a rispondere alle curiosità dei visitatori. Questa esperienza di lezioni on line ha riscosso molto successo, non solo a livello locale, le sei lezioni svolte finora hanno raggiunto le decine di migliaia di visioni, dalla Spagna alla Sicilia.







Nell'immagine: Harlow Shapley (a sinistra) e Heber Curtis (destra) i due protagonisti del dibattito