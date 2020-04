Cultura



Importante scoperta su due opere del Cybei: l’autrice della ricerca è Alessandra Danesi

mercoledì, 29 aprile 2020, 10:31

di vinicia tesconi

Da una semplice “passeggiata” in rete è nato il “ripescaggio” di un’ importantissima ricerca per la storia del patrimonio artistico di Carrara. E’ stato il professor Elio Palomba, insegnante in pensione, a ritrovare, per caso, sul sito di Legambiente la tesi dell’architetto Alessandra Danesi nella quale è dimostrata la paternità di Giovanni Antonio Cybei relativa alle due statue che adornano l’altare della chiesa di San Francesco a Carrara, raffiguranti San Francesco e San Bernardino da Siena, che erano sempre state indicate come opere di un anonimo.

La notizia della scoperta, tuttavia, è arrivata ai giornali mettendo in luce molto di più il contenuto della ricerca che l’autore della stessa e inevitabilmente si è creata una confusione di priorità e di meriti. Per chiarire la vicenda abbiamo sentito Alessandra Danesi che è anche un’appassionata di storia della città di Carrara e che ci ha spiegato la vera storia di questa scoperta che risale a oltre venti anni fa.

“La mia tesi era in Tutela e Recupero del patrimonio storico-architettonico - ci ha detto l’architetto Danesi - ed aveva come argomento “Il convento di San Francesco a Carrara e l’altare barocco di San Antonio da Padova”.

Le mie ricerche sull’argomento risalgono alla fine degli anni ‘90 quando, condividendo alcune ricerche con lo stimato collega e caro amico Architetto Dino Geloni, mi recavo ripetutamente a Firenze per consultare l’Archivio Provinciale Toscano dei Frati Minori Osservanti. Fu lì che ebbi la possibilità, già allora rarissima, di consultare il Libro Maestro in cui sono registrate tutte le memorie del Convento di San Francesco a Carrara e disteso nell’anno 1723. Dal 1617, continuato fino al 1807. Il libro era molto deteriorato e stava per essere mandato in restauro, ma grazie alla gentilezza di padre Vito Boddi potei sfogliarlo e copiare testualmente il documento relativo alla commissione e compravendita delle statue di San Francesco e San Bernardino da Siena che si trovano nell’altare della chiesa di San Francesco a Carrara. Non fu un’impresa facile perché il documento era in italiano antico con termini ormai molto desueti. Padre Vito mi permise anche di fare delle foto proprio perché temeva che il libro non sarebbe più stato consultabile in futuro e infatti, quando in seguito altre persone provarono a fare la stessa ricerca, consigliò loro di consultare le mie trascrizioni. Ho discusso la tesi nel 2000 e da allora è rimasta sempre in procinto di essere pubblicata perché ritenuta di grande valore tanto da ottenere anche alcuni riconoscimenti pubblici. Mi sono sempre ripromessa di pubblicarla perché da sempre ritengo sia importante divulgare la storia della mia città e fare in modo che tutti possano conoscerla.”.

La pubblicazione del contenuto della sua tesi tramite il professor Palomba ha, ovviamente, stupito l’architetto Danesi: “Mi fa piacere che a distanza di venti anni la mia tesi susciti ancora interesse. La mia tesi è comunque pubblica e si trova sia nella biblioteca civica di Carrara sia in quella della chiesa di San Francesco. Quella delle due statue di Cybei non è la sola scoperta contenuta in quella tesi: ci sono riferimenti ad altri documenti originali del settecento da me trovati e visionati che danno altre importanti informazioni sul mondo della scultura carrarese dell’epoca.”.

In questo momento l’Accademia di Belle Arti di Carrara, in occasione delle celebrazioni per i 250 anni dalla sua fondazione, ha in corso la preparazione di una grande mostra dedicata proprio a Giovanni Antonio Cybei che nella seconda metà del settecento fu il primo direttore dell’ateneo e il “ritrovamento” della tesi dell’architetto Danesi potrà sicuramente portare un interessantissimo contributo all’intero percorso espositivo e documentario, quando, finalmente, sarà possibile metterlo in atto in base al superamento dei vari decreti restrittivi causati dall’epidemia di coronavirus.

