Cultura



L'amore per il cinema al tempo del Coronavirus

giovedì, 30 aprile 2020, 13:40

In ottemperanza al nuovo decreto del presidente del consiglio e ulteriori disposizioni attuative, Il Nuovo La Spezia - Astoria Lerici - Garibaldi Carrara sono chiusi, ma potete guardare i film che vi consigliano sul sofà.



FILM CONSIGLIATI DELLA SETTIMANA

VENERDI 1 MAGGIO

Ore 21.10 GIORNI E NUVOLE (Tv2000)



SABATO 2 MAGGIO

Ore 21.15 PAURA D'AMARE ( La7)Ore 21.15 APOCALYPTO (Nove)

DOMENICA 3 MAGGIO

Ore 21.15 TUTTO SU MIA MADRE ( Cielo)

Ore 23.10 IL GIARDINO DELLE VERGINI SUICIDE (Iris )



LUNEDI 4 MAGGIOOre 21.15 LADY MACBETH (Cielo)



MARTEDI 5 MAGGIO

Ore 21.10 SUBURBICON (Rai Movie)

Ore 22.55 A HISTORY OF VIOLENCE (Rai Movie)



MERCOLEDI 6 MAGGIO

Ore 21.00 MICHAEL COLLINS (Iris)

GIOVEDI 7 MAGGIO

Ore 21.00 TRAINING DAY (2d)

VENERDI 8 MAGGIO

Ore 21.00 BLUE JASMINE (Iris)

Ore 23.00 A BETTER TOMORROW (7Gold)



SABATO 9 MAGGIO

Ore 21.20 DRIVE ( Rai4))Ore 23.00 SOLO DIO PERDONA (Rai4)



GIORNI E NUVOLE Silvio Soldini dimostra ancora una volta l'originalità dello sguardo e una straordinaria capacità di sapere tradurre questioni esistenziali in metafore estetiche. Soldini trova il meglio di tirare fuori il meglio da Margherita Buy e Antonio Albanese, con un film che rappresenta in maniera esemplare l'attualità.

PAURA D'AMARE Tratto dal romanzo Frankie and Johnny in the Clair de Lune, il film di Garry Marshall ha la struttura narrativa della classica commedia americana ma, a differenza di questa, si caratterizza per il gusto intenso e reale del rapporto tra i protagonisti.



APOCALYPTO Film coinvolgente, emozionante e potente, nel vero senso della parola. Potente come la figura del protagonista, che esprime un carisma, una forza ed un amore per i propri valori che i suoi inseguitori possono solo sognare. QUESTA E' LA MIA FORESTA...IO SONO UN CACCIATORE è la frase spot di un film da gustare tutto d'un fiato

TUTTO SU MIA MADRE Straordinaria pellicola di Almodóvar che ne conferma il grande talento. Un film decisamente al di fuori di ogni schema, al quale non importa minimamente mostrare il lato più irrazionale della società d'oggi.



IL GIARDINO DELLE VERGINI SUICIDE Ottimo film, e chi pensava che la Coppola fosse famosa solo pechè figlia d'arte deve ritirare tutto, guardando il debutto della regista.



LADY MACBETH Tratto liberamente dal un racconto dello scrittore russo Nikolaj Leskov, "Lady Macbeth", di shakespeariana memoria, racconta la storia di una giovane donna che, inizialmente ingenua ed innocente, diviene poi spietata e pronta a tutto pur di raggiungere il proprio obiettivo



SUBURBICON Le atmosfere sono surreali, quasi oniriche, e improvvisamente gli anni Cinquanta non sono più così lontani. Cambia il modo di vestire, ma non quello di pensare. Clooney racconta di una provincia mai nostalgica, che vuole salvarsi dall'esterno senza rendersi conto che l'assassino dorme tra di noi. Scenografie, costumi, scelte cromatiche e décor sono stupefacenti



A HISTORY OF VIOLENCE Cronenberg si ispira a un fumetto di John Wagner, trasponendolo con i tratti a lui più cari: la linea sottile tra realtà e apparenza, le identità multiple, personaggi dalle tante sfumature. Come il protagonista di questo film, che passa dall'essere un esemplare padre di famiglia a un infallibile killer dal passato oscuro. Storia intrigante



MICHAEL COLLINS Sette anni della breve e ardente vita di Michael Collins (1891-1922), discusso eroe dell'indipendenza irlandese, , bizzarro incrocio tra Primula Rossa e Peter Pan. il ritmo serrato, la statura dei personaggi è un big movie . Leone d'oro a Venezia e Coppa Volpi a Liam Neeson.



TRAINING DAY Uno strepitoso Denzel Washington è il protagonista di questo ordinario film poliziesco. Strepitoso l'attore perchè è lui il mattatore durante tutta la pellicola, regalando una prestazione di assoluto livello riuscendo a dare nuova linfa ad un personaggio, come quello del poliziotto corrotto, piuttosto abusato, gli fa da spalla un ottimo Ethan Hawke



BLUE JASMINE pellicola di Woody Allen di gran classe, di indubbia eleganza, cura e raffinatezza. Un Allen tornato in ottima forma, mai così essenziale e calibrato, mai così disperato e allegorico. "Blue Jasmine" è un vivido e complesso ritratto femminile, ottimamente disegnato con maturità e sensibilità rare al cinema di oggi e sapientemente caratterizzato



A BETTER TOMORROW diretto da John Wood il più bravo regista d'azione di Hong Kong, ruota sulla vicenda di un gangster. Uscito dal carcere, vuole rifarsi una vita e conquistarsi il rispetto del fratello poliziotto che lo crede assassino del loro genitore.



DRIVE Un film che ti tiene incollato al sedile (ops alla poltrona) dal primo all'ultimo minuto. grande film merita di diventare cult. Ryan Gosling interpreta un personaggio che gli rimarrà attaccato addosso negli anni a venire, ottima la regia, la sceneggiatura, la fotografia.



SOLO DIO PERDONA Ultimo film di Nicolas Winding Refn parte da una trama piuttosto tipica dei B-Movies anni 70 - 80, infatti parla di Julian (Ryan Gosling) che deve vendicare la morte del fratello con l'aiuto della madre (Kristin Scotto Thomas), . Dopo essersi conquistato il pubblico con Drive, Refn dirige questo film il cui tema principale è la vendetta. Si può quasi dire che sia stato un'azzardo, infatti molti suoi fan sono rimasti delusi sperando di vedere un sequel prolifico del suo precedente film (probabilmente ingannati dal fatto che anche qui il protagonista è Ryan Gosling)