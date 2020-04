Cultura



L'Associazione Musicale Diapason attiva la formazione a distanza

martedì, 28 aprile 2020, 14:08

A seguito delle recenti disposizioni volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Associazione Musicale Diapason ha dovuto interrompere i corsi che si svolgevano presso la sede di Via Acqualunga 18 a Montignoso.



"Gli effetti di questa reclusione forzata - spiega l'associazione - sono ormai sotto gli occhi di tutti e si ripercuotono soprattutto sui più piccoli. La privazione di una routine, di contatti umani con persone che non siano solo i propri familiari, genera stress e smarrimento".



"In questa circostanza del tutto imprevedibile - continua -, la musica potrebbe rappresentare una strada per alleviare il malessere che ne deriva. Nelle discipline musicali la lezione dal vivo, il contatto settimanale con il docente sono fattori da cui difficilmente si può prescindere, tuttavia l’emergenza ha costretto ognuno di noi a cambiare il proprio stile di vita. Per questo motivo l’Associazione Musicale Diapason ha deciso di attivare la formazione a distanza attraverso l’utilizzo di piattaforme come Skype e Zoom per i corsi di strumento individuali (docenti di violino: Carla Mordan e Elisa Pellegrini; docente di pianoforte: Tommaso Odifredi) e dopo circa un mese possiamo dirci soddisfatti dei risultati ottenuti. Abbiamo constatato l’efficacia di questo nuovo modo di fare lezione, grazie all’imprescindibile collaborazione dei ragazzi stessi supportati dalle loro famiglie, per mantenere vivo l’interesse per la musica e nel contempo contribuire a ricreare quel normale ritmo di vita di cui sono stati privati per un tempo non ancora definito".



Anche la propedeutica musicale non si è fermata - conclude -, attraverso appuntamenti settimanali virtuali nel corso dei quali vengono proposte ai bambini attività musicali da svolgere insieme alla famiglia (corso di propedeutica tenuto dal soprano Arianna Franchi). Sposando il motto diffuso in queste settimane dai musicisti di tutta Italia, “la musica non si ferma”, noi riteniamo che neppure l’apprendimento debba fermarsi sfruttando questo tempo libero forzato per formarsi e migliorarsi stando a casa proprio attraverso lo studio della musica. Per ulteriori informazioni: 3270144247 ; 3200529129".