"Libertad" il nuovo singolo di Ilary Z: un inno alla libertà che ci farà ballare tutta l'estate

venerdì, 24 aprile 2020, 10:30

Un nuovo traguardo per l'artista apuana Ilaria Sacchetti, conosciuta da tutti come Ilary Z. E' uscito oggi, 24 aprile, il nuovo singolo e il video clip "Libertad", un inno alla libertà di essere semplicemente ciò che si è.



Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z è conosciuta come cantante, ma anche come istruttrice di Zumba, fitness, coreografa e ballerina, svolgendo l'attività di trainer da oltre 19 anni. Si è distinta negli anni grazie ad altri grandi successi come "Baila conmigo", "Waiting for you", "Love in tango", "Eres mi vida". Adesso, per lei, si apre una nuova pagina, un progetto originale accompagnata da un team d'eccezione.



Il progetto dietro al nuovo singolo "Libertad" sta molto a cuore all'artista che, ispirandosi ai fatti avvenuti in Venezuela, ha cercato di trasmettere, tramite la sua canzone e il video musicale, l'idea di libertà e la vicinanza a questo popolo.



"La libertà è il sole che illumina ogni volto, in ogni parte del mondo, l'incontro di mani che si stringono spezzando le barriere che dividono il bianco dal nero, è immagine di corpi che si muovono in sintonia e in sincronia al ritmo della musica, arte dei suoni che abbatte i pregiudizi, linguaggio universale che regala, a uomini che parlano lingue diverse, il dono di suonare insieme, di dare voce all'armonia della canzone della vita. – ha spiegato Ilaria - Non ci sono confini, non esistono prigioni che possano impedire a fratellanza, solidarietà e amore di salire sul pentagramma insieme e lanciare con la forza dell'anima, della creatività e della ragione il messaggio della "Libertad", metafora dell'amicizia che unisce i cuori a tutte le latitudini".



Il messaggio è stato reso esplicito anche nel video musicale della canzone, che ha come sfondo i paesaggi siciliani di Marzamemi e Ragusa Ibla. Molte scene sono state girate nel prestigioso castello di Donnafugata nel comune di Ragusa, una location unica e piena di fascino.



"Un grazie particolare alle amministrazioni comunali di queste due magnifiche cittadine che mi hanno permesso di aggiungere una nuova pagina alla mia vita - ha dichiarato Ilaria - spero che il mio video musicale possa far respirare a tutti un profumo inebriante e coinvolgente come quello che abbiamo respirato tutti noi durante le riprese, che ci hanno visto tutti quanti protagonisti, divertiti, sorridenti, sorprendenti, anche se alla fine stremati, ma felici di aver vissuto una favola dei nostri tempi".



Hanno incorniciato il tutto coreografie ad hoc eseguite con grande maestria dai ballerini, fondendosi perfettamente con le note di "Libertad".



"Un sincero ringraziamento allo Zes di Zumba Fitness ®Filipponeri Di Stefano, che ha creato la coreografia, ad Adriana Ferrera che ha creato una splendida coreografia (passo a due) sulle note di Libertad, interpretata all'interno del castello di Donnafugata e al laboratorio artistico Cinabro Carrettieri insieme a Gianvincenzo Poidomani. Altro grazie particolare a Manuel Scavuzzo Malù (Acrobatica aerea) di Catania, che con i suoi ragazzi ha saputo donare, con la loro performance, un momento magico".



La canzone è stata scritta da Ilaria Sacchetti, la produzione del nuovo singolo è stata curata da SBM Studio di Massa .

"Un grazie speciale al mio grande fonico e co-ideatore musicale Mingo Beats, al grande Davide Balducci per la parte Regia e cura delle riprese video, a Lucia Furia per l'aiuto Regia, a Biagio Tinghino direttore della fotografia e la parte delle riprese aeree con il drone" – ha dichiarato Ilaria.



"Sono molti ad aver partecipato a questa esecuzione, rendendo ancora più suggestivo il tutto – ha continuato Ilary Z - Un caloroso ringraziamento va anche a: Federica Bisegna e i ragazzi del suo laboratorio teatrale - Andrea Di Martino, Francesco Piccitto, Lorenzo Pluchino, Annarita Lo Bianco - (Compagnia G.o.D.o.T.), Look Live di Franca Licitra con il suo staff , Make-UP di Maria Montalto, Damiano Rotella e Biagio Castilletti (Laboratorio artistico di Ragusa), lo Zes ® Filipponeri Di Stefano (creatore della coreografia Zumba del brano Libertad), gli istruttori che lo hanno affiancato e i suoi ragazzi, Adriana Ferrera Coreografa e Ballerina e Gianvincenzo Poidomani (Libellula Centro Danza di Ragusa), Andrea Zin Cilio Istruttore Fitness di Ragusa, Manuel Scavuzzo (Danza Acrobatica aerea) di Catania, Alassane Dieng (Alu) Istruttore di Zumba Fitness di Ragusa, i maestri Acquaviva con i suoi ballerini di Flay way dancing, nonché tutti i ballerini, istruttori di zumba, simpatizzanti e comparse ".



Non ci resta far altro iniziare a muoverci al ritmo della musica latina sull'inno di "Libertad", una hit che ci farà ballare tutta l'estate e non solo.